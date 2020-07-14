【新冠疫苗】俄羅斯完成新冠肺炎疫苗人體測試　首席研究員稱疫苗安全

▲ 俄羅斯研究員稱完成新冠肺炎疫苗人體測試。

新冠肺炎疫情持續，多個國家正在研發疫苗抗疫。有報道指出，俄羅斯國立莫斯科醫科大學臨床研究中心首席研究員表示，疫苗的人體測試已經完成而且安全。

據《Forbes》、《印度經濟時報》報道，俄羅斯國立莫斯科醫科大學（Sechenov University）臨床研究中心首席研究員Elena Smolyarchuk周日接受TASS新聞社訪問時表示，疫苗的人體測試已經完成，志願者將很快出院。

研究已經完成，證明了這種疫苗是安全的，志願者將於7月15日和7月20日出院。

不過，並沒有透露疫苗何時會大量生產。

俄羅斯目前已批准由Gamaleya國家流行病學和微生物學國家研究中心研發的2種形式疫苗臨床試驗。第1種在布爾登科軍事醫院進行，第2種在國立莫斯科醫科大學。其中，國立莫斯科醫科大學的臨床試驗第1階段包含一個18人小組及另一個20人小組。所有志願者注射後，會被要求在醫院隔離28日。

俄羅斯疫苗臨床試驗仍處首階段

不過，報道引來外界質疑。《印度經濟時報》指，目前這個俄羅斯疫苗只處於臨床試驗的首階段。每種疫苗被批准使用前，必須經過3個階段的人體試驗。第1階段涉數十人；第2階段涉數百人；第3階段涉數千人。據世衛的研發疫苗清單，這個俄羅斯疫苗只進行了首階段臨床試驗。

國立莫斯科醫科大學網站一篇7月10日發表的文章寫著，「第一階段測試完成後，疫苗研究人員將撰寫一份報告。研究的下階段，將招募更多的志願者。」

故相信俄羅斯疫苗並未完成。

據世衛，目前全世界至少有23種疫苗正在進行臨床評估。當中有2隻疫苗已踏入第3階段，處領先地位。一種來自牛津大學及阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca），另一種來自北京科興生物製品有限公司。

【新冠肺炎】牛津大學研發新冠肺炎疫苗 開始人體臨床測試預計9月面世

【新冠肺炎】英研製新冠疫苗最快本周人體測試 料每人接種只需3英鎊明年有望面世

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣