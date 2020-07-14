【新冠肺炎】教育局收緊防疫安排　明天起暫停所有校內活動兩星期

▲ 教育局指會與衞生專家及業界保持緊密聯繫，並因應疫情發展，盡快公布新學年的相關安排。

教育局於7月10日宣布全港中小學、特殊學校及幼稚園由7月13日開始提早放暑假；而重要級別的考試，則可在本星期完成。學校亦可自行安排讓學生分批回校處理其他雜項事務。

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不過教育局今日（14日）向全港學校發信，指本港的疫情在剛過去數天繼續有擴散的跡象，確診數字持續上升，為進一步保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，教育局經通盤考慮及諮詢專家意見後，決定進一步收緊上述措施

學校要儘快就考試作應變安排，在兩、三天內完成所有考試、或延後/取消部分考試，以便儘早開始放暑假

除考試外，學校要由7月15日(星期三) 起暫停所有校內活動兩星期，包括所有級別的補課及課外活動，直至7 月28日(星期二)為止。

在此期間，如非必要，所有學生不應回校。上述安排亦適用於提供非正規課程學校 (包括補習學校) 的面授課程。

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教育局指學校在原定暑假開始前的日子，應繼續保持校舍及宿舍開放，照顧有需要回校或宿舍的學生。學校在進行上述考試時，必須採取充足的衞生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、教職員及學生要佩戴口罩、量度體溫、避免人群聚集等。此外，學校只可使用半天進行考試。

局方指明白學校、老師及同學經歷了多個月的停課，經多番忍耐和努力，自5月底才分階段復課。然而復課不久，因為本地疫情再次轉差，學校又需要提早放暑假，老師及同學難免會感到失望和無奈。但疫情發展的急劇變化，難以預測，希望同學能放鬆心情、保持身心健康，並適當進行家中學習，待疫情發展較為穩定後，再一同迎接新學年的來臨。學校應為有需要的學生提供適當的學習及情緒上的支援。

至於部分學校及幼稚園的新學年會在8月開始，局方指明白學校、家長及同學都希望儘快知道新學年的安排，以作準備。教育局會與衞生專家及業界保持緊密聯繫，並因應疫情發展，儘快敲定並公布新學年的相關安排。

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記者：伍瑋瑋