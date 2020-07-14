【抗癌鬥士】林子博月花兩萬為太太買藥　善心網友轉贈癌逝妻標靶藥助解困

▲ 林子博月花兩萬為太太買藥，有心網友轉贈癌逝妻標靶藥解困。

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，過去一年夫婦努力攜手抗癌魔。日前，林子博獲一位有心網友的聯絡，對方將癌逝太太的標靶藥轉贈Shirley，故事窩心又痛心。

前TVB主持林子博在去年不獲續約，同時太太Shirley確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，子博夫婦與一對子女落力對抗癌魔。娛樂圈中不少有心人得知此事後，紛紛送上關懷、伸出援手。

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▲ 一對子女非常生性，對媽媽照顧有加。（Facebook圖片）

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好心人轉贈標靶藥

除圈中人，亦有不少有心網民向子博送上關心。日前，林子博分享一件窩心事，有位網民透過社交平台與他聯絡。

事因該位網民的太太癌病逝世，遺下一些標靶藥物未曾服用，於是這位網民主動向子博捐出藥物。

林子博接受TOPick訪問透露，這位好心的網民的太太與Shirley所患的癌症並不一樣，但二人所服標靶藥屬同一種。因為該藥物不在醫管局的「安全網」內，每個月每日服用，索價需要二萬元，費用不菲，所以對方把剩餘藥物轉贈林子博。

▲ 一家人早前慶祝過林子博生日。（Facebook圖片）

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子博既感動又傷感

林子博獲得標靶藥後，在個人facebook寫道：

雖然各自都是一家之主的男子漢，但兩個大男人見面時心情都特別沉重！尤其從他手中接過藥物時，當時大家的內心感受....實在難以形容。 即使之前已知道，我們的家庭背景都很相似～都是大女兒、小兒子。但當親眼看到他的孩子時，真的感到很痛心！因為他們實在太年幼了！ 很感激這位有心人，將他太太的藥物繼續遺愛人間。很希望他們可以盡快走出陰霾，重新振作！

林子博向TOPick表示，因為自己處境與對方相似，所以感受特別深：「大家同樣作為一家之主、面對同一問題，都有兩個小朋友，在他手上拿到吃剩的藥，心情是複雜的。而且見到他的小孩比想像中年幼，在社交網站見到以為已經是小學生，但其實長女都只是在就讀幼稚園，雖然這件事很感動，但見到他個心很不舒服，同時對於對方太太離世很傷感。」

▲ 經過連串治療後Shirley的情況較為穩定。（Facebook圖片）

子博太太Shirley在去年11月完成「紫杉醇」療程，腹及肝部腫瘤均縮小了2厘米，其活躍指數亦靜止，骨及淋巴腫瘤更是完全消失，至今未有復發。

不過她曾坦言未能放下心頭大石，而且仍要每月花費兩萬元購買標靶藥，子博要擔起一家四口的支出與藥物費用，所以他表示：「會更加努力地工作。」

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記者：游艾維