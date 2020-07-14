【新冠肺炎】陳肇始指若疫情惡化或全日禁堂食　餐飲業界料損失達30億元

▲ 港府宣布由明日（15日）起，所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，只可做外賣。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續惡化，港府宣布由明日（15日）起，所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，只可做外賣，為期7日。食物及衞生局局長陳肇始表示，若疫情惡化，有可能要求食肆全日都只准外賣。

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陳肇始今早（14日）在一個電台節目表示，考慮到仍有不少市民需要上班期間用膳，因此食肆晚6朝5才禁止堂食，是希望鼓勵市民回家吃飯，若疫情惡化，不排除下一步全天候禁止堂食，以減少人流。

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她強調，食肆在堂食時段仍要遵守防疫規定，包括要求食客在非進食時間戴口罩，檯與檯之間要相隔1.5米等，亦希望在沒有禁止堂食的時段時，市民盡量轉叫外賣，減低傳播風險。問及為何堂食禁令僅是7日，與其他措施為期14日有別，陳肇始解釋，是接納業界建議，每7日作檢視，日後安排仍要視乎疫情，不排除再增加時間。

對於政府同時規定乘搭公共交通工具必須戴口罩，陳肇始表示，因今次個案有的士司機及乘客確診，而不少公共交通人多擠逼，聚集一個密封空間。外國很多國家亦會有相關規定，強制乘客戴口罩，若遇上乘客拒絕戴口罩，交通工具負責人可作出勸喻，由警方負責執法。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，對政府推出新防疫措施感到突然，事前沒有諮詢業界，但明白需要抗疫。他估計有超過一半食肆會有困難，部分食肆難以做外賣生意，或會在相關時段會暫停營業。他估計，單計7月，餐飲業可能會損失約30億元生意，若相關措施持續，之後每個月的損失會更大。

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責任編輯：陳子謙