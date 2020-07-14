【新冠肺炎】茶餐廳地方擠逼空氣不流通 何栢良：應禁止茶餐廳堂食

▲ 何栢良指，政府最新防疫措施值得肯定，料一星期後才看到明顯效果。

新冠肺炎疫情持續惡化，港府宣布由明日（15日）起，所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，只可做外賣，為期7日。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，政府最新防疫措施值得肯定，料一星期後才看到明顯效果，又指因應茶餐廳等出現疫情，應考慮針對性措施，包括禁止茶餐廳堂食。

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何栢良今早（14日）在電台節目指，茶餐廳地方擠逼，很多都做不到檯與檯之間要相隔1.5米的要求，加上樓頂較低，室內空氣不流通，廚房水吧員工未必戴口罩，樓面員工雖然有戴手套，但可能接觸不同客人而被污染；餐具亦可能受飛沫污染，下一個食客若不消毒餐具，就有機會透過餐具被傳染。

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他又續指，現時出現跨區食肆的傳播鏈，很大機會是涉及的士司機，或者茶餐廳連鎖食肆的員工「打兩份工」，或者廚師曾到多於一間餐廳預備食物，而出現傳播鏈。

對於政府同時規定乘搭公共交通工具必須戴口罩， 何栢良指，內地1月底已制定相關措施，又認為政府只限公共交通工具戴口罩的視野較狹窄，從全球各地經驗所見，商場、乘升降機、酒店等地方，只要有人不戴口罩，就有機會出現傳播鏈，所以應要求所有人一出門就戴口罩。他說：

政府應該要擴闊視野，現時香港每個措施都係出咗事，先至落實、收緊，擔心如果萬一醫院出事，可能今日就有院內感染都唔出奇。

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記者：陳子謙