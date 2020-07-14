【外賣優惠】限聚令收緊晚上6時後不能堂食　一文睇清5個外賣平台優惠碼【附優惠詳情】

▲ TOPick為大家整合不同外賣平台的優惠！

本港爆發第三波疫情，政府於7月15日午夜實施限聚令及抗疫措施，其中包括食肆要控制入座人數，每日下午６時後至翌晨５時不准堂食，只可做外賣。TOPick為大家整合不同外賣平台的優惠及連結，方便大家在「疫」市下慳得就慳！

OpenRice

OpenRice App內的「外賣自取超抵優惠」中，多個精選餐廳優惠低至5折，例如幸福堂指定飲品低至5折、田籽茶事全單5折、Steak Bar（銅鑼灣店）指定食品5折。

此外，OpenRice每星期天天都推出不同優惠，詳情如下：

迎新優惠 (星期一至日) : 即日起至7月31日，首次下單滿HK$40, 即減HK$20，無須輸入優惠碼 (名額有限，先到先得)

逢星期一及五 外賣自取時輸入優惠碼「FLASH15」，消費滿HK$45，即減HK$15（名額400個， 即日起至7月31日）

逢星期一於大食代外賣廣場及食代館美食廣場用OpenRice落單並以Mastercard付款，消費滿HK$80，即減HK$20。（由即日起至8月31日）

逢星期二及四 外賣自取時使用Mastercard信用卡付錢時，消費金額滿HK$80或以上，即減HK$20。

Uber Eats

Uber Eats推出一系列的7月優惠，詳情如下：

即日起至7月19日，Uber Eats 新用戶首單外賣輸入優惠碼「NEW07」，即享減HK$80優惠

即日起至8月31日，Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲HK$100減免）

即日起至7月31日，持有 DBS 信用卡的 Uber Eats 新用戶於首單滿 HK$100，輸入優惠碼「DBSN50」即享減HK$50優惠

即日起至7月31日，以 DBS 信用卡落單滿HK$120，輸入優惠碼「DBSE30」可享四次 HK$30優惠

即日起至7月31日，於譚仔雲南米線*落單滿HK$80，可以優惠碼 「FDTAMJAI」即享三次免送餐費優惠

即日起至7月31日，憑優惠碼「F07HK」於指定餐廳落單，可享三次滿HK$90免送餐費優惠

foodpanda

foodpanda推出8折及9折美食優惠，部分餐廳更設免運費優惠。此外，所有外賣自取訂單一律8折。

而部分餐廳，設有更抵的優惠，例如外賣Pepper Lunch，滿HK$120即享75折優惠；火五越式牛肉粉專門店Pho5，滿$120即享7折優惠。

戶戶送Deliveroo

戶戶送Deliveroo的推出不同的優惠，詳情如下：

戶戶送聯乘Mastercard卡專享優惠碼：

全新戶戶送Deliveroo顧客可享$20折扣3次

由即日起至2020年12月31日，首次登記成為戶戶送Deliveroo用戶，並於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，訂單滿HK$100 (不包括運費) 即可享HK$20折扣3次。

優惠碼：MC2020NEW

由即日起至2020年12月31日，首次登記成為戶戶送Deliveroo用戶，並於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，訂單滿HK$100 (不包括運費) 即可享HK$20折扣3次。 優惠碼：MC2020NEW 7月至12月現有用戶，於每月可享 $25 折扣2次

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客訂購外賣滿HK$250 (不包括運費)，憑 Mastercard 卡付款每單可享用HK$25折扣。

2020年7月優惠碼：MC20JUL

2020年8月優惠碼：MC20AUG

2020年9月優惠碼：MC20SEP

2020年10月優惠碼：MC20OCT

2020年11月優惠碼：MC20NOV

2020年12月優惠碼：MC20DEC

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客訂購外賣滿HK$250 (不包括運費)，憑 Mastercard 卡付款每單可享用HK$25折扣。 2020年7月優惠碼：MC20JUL 2020年8月優惠碼：MC20AUG 2020年9月優惠碼：MC20SEP 2020年10月優惠碼：MC20OCT 2020年11月優惠碼：MC20NOV 2020年12月優惠碼：MC20DEC 戶戶送Deliveroo聯乘滙豐Red信用卡專享優惠碼

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客憑滙豐Red信用卡付款，每月首4張HK$180（不連運費）或以上訂單，可享用HK$20折扣。

2020年7月優惠碼：RED072020

2020年8月優惠碼：RED082020

2020年9月優惠碼：RED092020

2020年10月優惠碼：RED102020

2020年11月優惠碼：RED112020

2020年12月優惠碼： RED122020

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客憑滙豐Red信用卡付款，每月首4張HK$180（不連運費）或以上訂單，可享用HK$20折扣。 2020年7月優惠碼：RED072020 2020年8月優惠碼：RED082020 2020年9月優惠碼：RED092020 2020年10月優惠碼：RED102020 2020年11月優惠碼：RED112020 2020年12月優惠碼： RED122020 戶戶送聯乘DBS萬事達卡專享優惠碼

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客憑DBS萬事達卡付款，訂購外賣滿HK$250 (不包括運費)，每單可享用HK$25折扣。

優惠碼：30AMOYHK

由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客憑DBS萬事達卡付款，訂購外賣滿HK$250 (不包括運費)，每單可享用HK$25折扣。 優惠碼：30AMOYHK 戶戶送聯乘MegaBox

由即日起至9月30日，戶戶送Deliveroo聯乘MegaBox，指定MegaBox餐廳訂餐結賬前輸入優惠碼，每單可享免運費。戶戶送Deliveroo的新客戶於指定MegaBox餐廳訂餐結賬滿HK$100，結賬前輸入優惠碼，可享用HK$20折扣。

免運費優惠碼：MEGABOXHK20

新客戶優惠碼：MEGABOXNEW20

eatigo/eat-to-go

eatigo推$25折扣，每人每日可用一次，只要透過eatigo訂座或eat-to-go訂外賣自取服務，輸入優惠碼「HKD25OFF」，結帳便可減HK$25。此外，eat-to-go的指定餐廳的指定菜色堂食及外賣更低至半價優惠，例如PizzaExpress@東涌（5折）、Little Mario's Pizzreia（5折）、Second Stret Comfort Food and Bar（5折）等等。

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責任編輯：王芷瑩