【開心速遞】馮盈盈客串《愛回家》演島大FYY　與鄭衍峰慶生疑向何猷亨陳瀅示威【有片】

▲ 馮盈盈陪緋聞男友鄭衍峰慶生。

馮盈盈（FYY）登場《愛‧回家之開心速遞》！馮盈盈客串今晚（7月14日）播出的《開心速遞》，飾演島大FYY。另外，一直被指入豪門無望的馮盈盈不愁寂寞，她最近陪緋聞男友鄭衍峰慶祝生日，更被認為是向復合的賭王四房兒子何猷亨和陳瀅示威。

昨天（7月13日）生日的鄭衍峰，獲各方好友送祝福，剛踏進29歲的他，在生日正日此重要日子，更是與緋聞女友馮盈盈一起度過。

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▲ 馮盈盈客串《開心速遞》飾演島大馮盈盈。（TVB截圖）

鄭衍峰生日放閃

鄭衍峰於社交平台發帖文，他寫道：

多謝大家同我

#熱烈慶祝鄭衍峰成立29週年

禮物從來都不是在乎平或貴。

是送禮者那份願意搞盡腦汁氹你開心的心意。

對一些IT人來說，

要由零開始製作一個ig filter絕對是輕而易舉。

但對佢來講...

這可能比連續吹水20個鐘更加難。

It’s the effort that counts

你呢？你收到那份令你最最最感動不已的生日禮物未？

I know I have.

Thank you 😊

#想玩個filter可以dm我

#send俾你😬😉

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▲ 馮盈盈陪鄭衍峰慶生。

何猷亨陳瀅疑復合

馮盈盈在較早前被媒體指到做「跟得女友」陪猷亨進出私人遊艇會所，以及又參加何猷亨舉辦的億元遊艇派對，因而FYY與何猷亨傳出緋聞。

不過，隨着何猷亨前度陳瀅一連兩天出席賭王喪禮，令外界認為二人早已復合。

▲ 熱愛水上活動的馮盈盈早前參加何猷亨舉辦的億元遊艇派對。（馮盈盈IG圖片）

由此馮盈盈被指豪門夢碎，於是重投緋聞男友鄭衍峰懷抱，陪對方慶祝生日並「放閃」，似乎在向何猷亨和陳瀅示威。

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