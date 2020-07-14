  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (週二) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開心速遞】馮盈盈客串《愛回家》演島大FYY　與鄭衍峰慶生疑向何猷亨陳瀅示威【有片】

娛樂 11:50 2020/07/14

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮盈盈陪緋聞男友鄭衍峰慶生。

馮盈盈（FYY）登場《愛‧回家之開心速遞》！馮盈盈客串今晚（7月14日）播出的《開心速遞》，飾演島大FYY。另外，一直被指入豪門無望的馮盈盈不愁寂寞，她最近陪緋聞男友鄭衍峰慶祝生日，更被認為是向復合的賭王四房兒子何猷亨和陳瀅示威。

昨天（7月13日）生日的鄭衍峰，獲各方好友送祝福，剛踏進29歲的他，在生日正日此重要日子，更是與緋聞女友馮盈盈一起度過。

【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽

馮盈盈客串《開心速遞》飾演島大馮盈盈。（TVB截圖）

鄭衍峰生日放閃

鄭衍峰於社交平台發帖文，他寫道：

多謝大家同我
#熱烈慶祝鄭衍峰成立29週年
禮物從來都不是在乎平或貴。
是送禮者那份願意搞盡腦汁氹你開心的心意。
對一些IT人來說，
要由零開始製作一個ig filter絕對是輕而易舉。
但對佢來講...
這可能比連續吹水20個鐘更加難。
It’s the effort that counts
你呢？你收到那份令你最最最感動不已的生日禮物未？
I know I have.
Thank you 😊
#想玩個filter可以dm我
#send俾你😬😉

【船P事件】馮盈盈江嘉敏相擁粉碎不和傳聞　Kaman約FYY食生日飯

馮盈盈陪鄭衍峰慶生。

何猷亨陳瀅疑復合

馮盈盈在較早前被媒體指到做「跟得女友」陪猷亨進出私人遊艇會所，以及又參加何猷亨舉辦的億元遊艇派對，因而FYY與何猷亨傳出緋聞。

不過，隨着何猷亨前度陳瀅一連兩天出席賭王喪禮，令外界認為二人早已復合。

熱愛水上活動的馮盈盈早前參加何猷亨舉辦的億元遊艇派對。（馮盈盈IG圖片）

由此馮盈盈被指豪門夢碎，於是重投緋聞男友鄭衍峰懷抱，陪對方慶祝生日並「放閃」，似乎在向何猷亨和陳瀅示威。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈秘聞】馮盈盈自揭被以20萬利誘「伴遊」　 FYY過夜價輸給年青女主持
14:24 2020/06/09
【娛圈秘聞】馮盈盈自揭被以20萬利誘「伴遊」　 FYY過夜價輸給年青女主持
【學是學非】跟戴祖儀賞花後疑中劇毒　馮盈盈：有頭暈作嘔的症狀
18:54 2020/05/03
【學是學非】跟戴祖儀賞花後疑中劇毒　馮盈盈：有頭暈作嘔的症狀
【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽
12:39 2020/06/27
【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽
馮盈盈 鄭衍峰 何猷亨 陳瀅 演員 娛樂人物職業 緋聞 開心速遞 香港小姐 ＃後生仔傾吓偈

最高瀏覽

【限聚令】林鄭最快傍晚宣布收緊限聚　消息：公眾聚集食肆同枱上限4人
16:36 2020/07/13
【限聚令】林鄭最快傍晚宣布收緊限聚　消息：公眾聚集食肆同枱上限4人
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
17:28 2020/07/13
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】
16:51 2020/07/13
【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】