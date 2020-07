【開心速遞】馮盈盈客串《愛回家》演島大FYY　與鄭衍峰慶生疑向何猷亨陳瀅示威【有片】

馮盈盈(FYY)登場《愛‧回家之開心速遞》!馮盈盈客串今晚(7月14日)播出的《開心速遞》,飾演島大FYY。另外,一直被指入豪門無望的馮盈盈不愁寂寞,她最近陪緋聞男友鄭衍峰慶祝生日,更被認為是向復合的賭王四房兒子何猷亨和陳瀅示威。

昨天(7月13日)生日的鄭衍峰,獲各方好友送祝福,剛踏進29歲的他,在生日正日此重要日子,更是與緋聞女友馮盈盈一起度過。

【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者? 馮盈盈被指講大話反擊:嚴重損毀人格和聲譽

▲ 馮盈盈客串《開心速遞》飾演島大馮盈盈。(TVB截圖)

鄭衍峰生日放閃

鄭衍峰於社交平台發帖文,他寫道:

多謝大家同我

#熱烈慶祝鄭衍峰成立29週年

禮物從來都不是在乎平或貴。

是送禮者那份願意搞盡腦汁氹你開心的心意。

對一些IT人來說,

要由零開始製作一個ig filter絕對是輕而易舉。

但對佢來講...

這可能比連續吹水20個鐘更加難。

It’s the effort that counts

你呢?你收到那份令你最最最感動不已的生日禮物未?

I know I have.

Thank you 😊

#想玩個filter可以dm我

#send俾你😬😉