【貓店長被偷】港媽帶孩子到荃灣夾公仔舖偷貓店長　主人懸紅網上急尋︰貓咪如我子女

▲ 一隻約11個月大唐貓女在荃灣夾公仔機店舖內被偷走。

有貓主在網絡各寵物群組發布尋貓帖文，一隻約11個月大唐貓女在夾公仔店舖內被偷走，貓主翻查閉路電視，發現有兩位女子及一名男童拖著保溫買餸車入店內，將貓咪塞入內偷走。貓主現時懸紅網上急尋愛貓。

今日（14日），網絡各大寵物群組包括「香港貓狗及寵物報料區」及「天下貓貓一樣貓群組」等，有貓主發文，表示7月11日（星期六）約下午5時38分，一行三人似是家人，他們來到荃灣花園商場40號舖夾公仔舖「IGET 」，目測有一名5至7歲男童，跟著似是其媽媽的藍衫者，同行還有一名穿淺綠色衫白短褲及涼鞋的女生，帖文指她年約10至12歲。

港媽帶同男童偷貓

在閉路電視影片中，見他們三人輪流拖著保溫買餸車，他們的打扮似街坊，藍衫港媽背著兒童背包，他們四處閒逛張望。貓店長唐貓女Get Get在地上，見綠衫女生將買餸車打橫放在地，並打開，見內裡是沒有東西。她蹲在地弄貓，有不斷拍打貓咪臀部，貓咪似是發情中，沒有抗拒被拍打，她引貓行前並將牠推入買餸車內，期間藍衫者及男童均有查看情況。貓主表示︰

案發嘅時候，店舖亦都有人，但係佢哋5分鐘左右就將我隻貓塞咗入架保溫手拉車度，然後直接行出門口仲急步跑。

急尋11月大唐貓女

被偷走的貓是唐貓女，毛色是啡虎斑白，四蹄踏雪，即前掌後掌都是白色，而心口有一大片白披毛，名為「GetGet」，是11個月大貓女。店主表示牠一直在店舖自由遊走，就算行出門口，一有人經過就會跑返入店舖，很多人會過來跟牠影相、陪牠玩，人人都愛錫牠。愛貓被偷，貓主非常擔心︰

依家我哋好擔心佢安全，點解要佢受苦，佢一定好驚！Get Get如我子女，我一定會用生命去搵你！

貓主有感偷貓者一家大細，大人其身不正，知法犯法，行為極度可恥 ，現已報案，希望偷貓者自首聯絡貓主。現時亦已懸紅$2,000至$100,000尋貓。如有任何消息，可按此聯絡貓主。

▲ 貓店長Get Get被偷走。（圖片︰IGET Machine facebook）

尋貓

貓名：getget

品種：唐貓

性別︰雌

年齡︰約11個月大

地點︰荃灣花園商場40號舖（IGET)

聯絡電話：9685 2816

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責任編輯︰熊詠思