【新冠肺炎】7高風險地區抵港人士須出示檢測結果　當局不排除加更多地區

▲ 陳肇始稱，暫定7個高危地區的抵港人士，須出示檢測結果陰性的證明才可登機。（資料圖片）

港府昨日（13日）宣布最新防疫措施，如旅客來自風險較高的國家或地區，需於上機來港前提出病毒呈陰性的證明，否則不得來港。食物及衞生局局長陳肇始表示，暫定高風險地區包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，不排除將來加入更多地區。

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陳肇始今早（14日）在一個電台節目表示，因本港過去有輸入個案，相關措施是一個關口的管制措施，需與運房局、機管局，以及航空公司一同合作。相關措施即過去14日曾滯留或到訪高風險地區人士，航空公司需確保旅客來港登機前，須出示證明顯示接受過病毒檢測，並且結果呈陰性，才可登機，否則航空公司會受罰。

她稱，初步定出7個高風險地區，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，因疫情持續，不排除日後加入更多地區。至於會不會對外傭有影響，她稱早前已有部分措施，包括她們來港前，其檢測結果需呈陰性，來港後亦需於酒店作14天檢疫。

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近日本港出現不同群組爆發，政府計劃引入2間內地私營機構，為食肆、的士司機、院舍及物業管理員工檢測。陳肇始表示將在本周開始工作，各不同行業群組由相關政策局負責，如物流交民政事務局處理，院舍由勞工及福利局處理；兩間公司均有在港設有實驗室，檢測在本港進行，因涉及不同實驗室負責，不排除可同一時間進行，她表示，由於檢測人數多，難以估計何時完成。

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記者：郭詩詩