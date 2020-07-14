【隔離令】少年疑戴手環無戴口罩行屯門超市　媽媽普通話回應：我們剛剛過來

▲ 近日有網民分享，見到一名少年無戴口罩，並疑似戴上防疫手環，在屯門時代廣場一間超市內購物。

新冠肺炎在港爆發第三波疫情，市民防疫意識進一步提升，出入公共場所都自覺戴上口罩。但近日有網民分享，見到一名少年無戴口罩，並疑似戴上防疫手環，在屯門時代廣場一間超市內購物。有目擊者上前指責少年，少年母親解釋他們是「剛剛過來」，引發網民熱烈議論。

有網民最近在Facebook群組分享，昨日（13日）晚上7:30在屯門時代廣場一間超市內，見到一名身穿白衣的少年推著購物車到處走，而少年沒有戴上口罩，左手亦疑似戴著防疫手環。有目擊市民上前，指責少年戴著手帶仍繼續走，少年母親上前回應，他們是「剛剛過來」：

屯門時代廣場惠康，晚上7:30，畀人話佢戴手帶仲周圍走，個阿媽操流利普通話理直氣壯回應「我們剛剛過來嘛！」戴手帶仲要唔戴口罩

不少網民留言批評，有網民直指其行徑形同播毒，亦有人表示「有手帶唔好周圍走啦」，有人表示見到這種情形，應立即向有關當局舉報。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：王俊賢