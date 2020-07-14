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【新冠肺炎】本港疫情反彈 消息：今日至少增50宗確診個案

社會 13:12 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港疫情反彈， 消息指今日至少增50宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反彈，有消息稱截至今日（14日）本港至少新增50宗確診個案。本港昨日（13日）新增52宗確診個案，當中包括41宗本地感染個案。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

港府宣布由明日（15日）起，所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，只可做外賣，為期7日。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，政府最新防疫措施值得肯定，料一星期後才看到明顯效果，又指因應茶餐廳等出現疫情，應考慮針對性措施，包括禁止茶餐廳堂食。

感染新冠肺炎有以下11種症狀

據世界衞生組織（WHO）網頁，感染新冠肺炎有以下11種症狀，包括發燒及乾咳，詳情即睇【下一頁】

【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】 

更多防疫資訊：

【2020本港測試】疫情第三波本地爆發　6款消毒用品殺菌率達99%

【2020本港測試】酒精搓手液非百分百有效　專家建議應小瓶裝使用減失效風險【附搓手液貼士】

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記者：伍瑋瑋

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