【新冠肺炎】演藝學院延長關閉校園至7月20日

香港演藝學院宣布，因近日香港社區爆發新一輪新冠狀病毒疫情，延長關閉校園最少至2020年7月20日。

演藝學院又澄清，有關上星期一名演藝學院學生確診的情況。該名確診學生自6月17日起便沒有返回校園，屬低風險個案。學院在7月7日接獲該學生確診的通知後，已即時關閉校園，並要求學生與教職員離開。學院亦隨即安排在兩個校園進行徹底消毒，有關清潔工作亦已完成。

在追蹤確診學生的緊密和非緊密接觸者期間，學院一直與衞生防護中心保持密切聯繫，縱使中心已確認學院並非確診個案的感染源頭，為確保師生安全，學院採取了上述防疫措施，超過中心所建議的標準。該確診學生所有緊密或非緊密接觸者均已通過測試，對病毒檢測結果為陰性。



根據衞生防護中心的建議，學院並非確診個案的感染源頭，因此學院的教職員及學生不必進行大規模的測試。學院已經向全體教職員及學生發出4次電郵，讓校內各持份者了解事態發展。

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責任編輯：陳子謙