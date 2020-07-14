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【寄生蟲】25歲女子吃魚生後喉嚨痛　取出3.8cm寄生蟲　

食用安全 12:11 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名女子吃魚生後喉嚨痛，證實感染寄生蟲。

吃魚生隨時感染寄生蟲！日本一名25歲女子進食魚生後，第5天開始感到喉嚨痛，遂往求醫。血液及其他方面的檢查也正常，但在扁桃腺左側卻發現一條正在蠕動的偽地新線蟲（Pseudoterranova azarasi）。

《科學警報》（Science alert）報道，是次病例刊登於《美國熱帶醫學與衛生雜誌》（The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）。這條偽地新線蟲是黑色的，長3.8厘米，寬0.1厘米，正在蛻皮，屬於第四階段幼蟲。用鑷子取出寄生蟲後，女子不適症狀也很快消失，但她表示下次吃魚生前，也會三思而行。醫生於報告中指出，口咽感染很少見，但這類感染可引致喉嚨麻痺綜合症、咳嗽。

報告又指，偽地新線蟲是海獸胃線蟲科的罕見線蟲，也是蛔蟲，可引致胃部、腸道、敏感等症狀。食用生的、未煮熟的海魚，主要會於胃部感染此類線蟲，日本、荷蘭、南美、北太平洋國家已有700多宗病例。由於食用魚生刺身、壽司愈來愈普遍，全球病例也顯著增加。

食安中心：芥辣和醋不能殺死寄生蟲

進食魚生感染寄生蟲的個案屢見不鮮，本港早前一項研究發現，香港公院在15年內發現9宗刺猬絛蟲（Spirometra erinaceieuropaei）寄生體內的個案，其中一人更上腦，大部分病因不明。

本港食物安全中心指出，生的淡水魚外、海魚（包括三文魚和吞拿魚）和其他海產也可能含有寄生蟲。以下措施可有效減低感染寄生蟲的風險：

  • 食品法典委員會建議，把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以殺死魚內的寄生蟲。
  • 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。
  • 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。
  • 在可靠及持牌的店鋪買魚。
  • 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

更多感染寄生蟲的報道，請看：

油甘魚魚生抽出多條寄生活蟲最長30CM　專家：寄生蟲難以預防

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身

三文魚疑含寄生蟲　新加坡男子無病徵排出2.8米魚肉絛蟲

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責任編輯：羅嘉欣

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