【小一報名】香港培正小學招收小一新生　8月10日截止報名

▲ 香港培正小學現正招生，有興趣的家長可於8月10日前網上報名。（黃建輝攝）

香港培正小學（下稱培正）創辦於1933年，是一所私立男女學校。該校不僅歷史悠久、校舍偌大，佔地7萬平方呎，更有直屬中學——香港培正中學，故一向深受家長歡迎。培小現正招收小一新生，有興趣的家長可於8月10日前網上報名。

「普教中」打好中文根基

作爲一所以中文為主要教學語言的學校，培正尤其著重打好學生的中文根基，採用普通話教授中文，亦透過各式各樣的課堂活動及課業，培養學生的讀、寫、聽、説及思維能力。

多元活動提高英語水平

在英語教學方面，其課程跟一些英文小學相比毫不遜色，通過辯論、話劇、演講等多元化的活動，讓學生多聽、多講、多寫，以提高他們的英語水平。

至於數學科，培正的課程重視高階思維訓練，由老師引導學生學習不同的解難策略，從而提升高階思維；而常識及資訊科技科則透過專題研習及STEM活動，培養學生對各類事物的好奇心。

開放更多學額增入讀機會

該校2019-20年度學費為53,400元，每年吸引不少家長為兒女報讀。以往培正小學和培正幼稚園有一條龍關係，所有幼稚園部的畢業生都能直升小學部，故此小一新生學額向來僧多粥少。但在2021學年起，培正只會錄取85%幼稚園部的畢業生，變相提高了外校生的入讀機會。

小一報名8月10日截止

有意為子女報讀培小的家長，可於即日至8月10日期間在網上填妥入學報名表、回答家長問卷題目及上載所需文件，包括子女的近照、出生證明書及近期的成績表。

小一面試將於2020年8月29日舉行，除非教育局宣布小學停課，否則面試日期不設更改，亦不設補考。面試結果將會在2021年1月8日於學校網頁公布。詳情請參閲培正小學2021年度小一招生通告。

香港培正小學

地址︰九龍窩打老道80號

電話︰2714 2562

網頁︰www.pcps.edu.hk

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責任編輯︰李世聰