【食店播毒】街坊多次目擊港鐵小食店　外籍送貨員長期無戴口罩摸食物

▲ 石硤尾港鐵站一間小食店內，有外籍送貨員長期無戴口罩下摸食物，衛生成疑。

新冠肺炎再度本地爆發，晚上6時起更禁止堂食只限外賣，家家戶戶叫外賣需提防隱藏播毒危機。一名石硤尾街坊多次目擊在石硤尾港鐵站一間小食店內，一名外籍送貨員無戴口罩下摸食物，店舖職員又沒有提點，衛生成疑，希望該店舖能關注下衛生情況，以免影響社會大眾。

女街坊︰不止一間店舖

一名女街坊在facebook群組《香港突發事故報料區》上載相片出帖文指，在石硤尾港鐵站閘外，留意到一名外籍送貨員由疫情至今，已多次沒有戴口罩，送食物到一間包點小食店，期間更徒手觸摸食物。雖然網民不知道其送貨行蹤，但肯定對方不止送一間店舖。

已經留意咗好耐這個送貨職員可以唔戴口罩，由疫情每天都見佢不戴口罩運送食物，仲落手摸食物同貨，店舖職員相信無提點。

女街坊批評該小食店罔顧衛生，在疫情下打開門做生意應提供足夠防疫物資，「口罩都唔提供，咁都慳。」

網民擔心外賣播毒

她強調自己放上網並非要公審，而是警惕大眾留意該食店的衛生情況，希望該食店會關注一下。

網民紛紛抨擊該名送貨員及店舖毫無衛生意識，令網民感到擔憂，對外賣失去信心，「呢個時候仲係咁」、「其實好多餐廳都係咁，所以最好自己煮」。有人認為，無論是否有疫情，凡處理和接觸食物的員工都應該戴上口罩及手套。

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責任編輯︰林綺玲