【殺手】視后李佳芯第一次拍接吻戲感尷尬　Ali熒幕初吻片獻楊明：心理創傷【有片】

▲ 李佳芯回憶與楊明的初吻造成心理創傷。

《殺手》播出，視后李佳芯（Ali）的演出再受關注。TVB在YouTube頻道最近把李佳芯在去年參與的綜藝節目《如果這樣生活》的片段放上網。李佳芯在節目中提到當年加入TVB後，首次拍劇的第一場便是與楊明拍接吻戲，而且還要不斷地錫，Ali笑指這對她造成了「心理創傷」。

在2012年，李佳芯由有線電視轉至TVB拍劇，她首套參演TVB劇集《單戀雙城》內，飾演楊明的前女友Sue。Ali在《如果這樣生活》憶述當年的拍攝過程：「第一次拍戲是講我作為一個前女友去找前男友狂追猛打，專門去找楊明，然後說我很想念你，我不能沒有你，我不會放手，然後抱著他不停地親。」

▲ 李佳芯指當年第一次拍劇的第一場戲便是吻戲。（節目截圖）

李佳芯難忘熒幕初吻

把熒幕初吻獻給了楊明的李佳芯說：「我第一次啊，第一次開鏡，然後就要這樣不停親，當時的心理創傷多大啊，畢竟人家也是女孩子。」

雖然Ali被首次拍劇的初吻場面震懾，不過她的演出不失禮，被網民大讚雖然演技有點幼嫩，但樣子甜美。而且，Ali的演技亦被指與現時相比，進步十分大。

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▲ 李佳芯在《單戀雙城》演楊明的前女友。（節目截圖）

一線花旦之路

現年37歲的李佳芯於2008年入行，起初在有線擔任主持工作，直到2012年底轉投無綫，開展其演員之路。

李佳芯加入TVB的初期，戲路都以第三者及情婦為主，妖媚的角色令觀眾留下深刻印象。2015年，她開始在劇集擔任第二女主角，之後平步青雲，很多便攀升至女主角地位，並在2016年奪得「飛躍進步女藝員」獎項。

▲ 李佳芯在新劇《殺手》的演出再次引起關注。（《殺手》劇照）

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2017年，李佳芯憑劇集《踩過界》首奪新加坡TVB視后，風頭一時無兩。2018年，李佳芯再憑大熱劇《BB來了》的精彩演出熱爆全城，並於同年奪得視后寶座。

李佳芯加入TVB短短5年便已晉升至當家花旦位置，而自小出身基層的她日常生活節儉，即使收入增加亦未有改變，依然會出入小店，被網民封為「貼地女神」，極受歡迎！

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