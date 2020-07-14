【病毒派對】30歲男子認為新冠肺炎是騙局　故意參加病毒派對後確診死亡

▲ 男子認為新冠肺炎是騙局，故意參加病毒派對後確診死亡。

新冠肺炎疫情持續，美國一名30歲男子因認為新冠肺炎是一場騙局，而故意參加病毒派對，結果真的確診。死前，他向護士坦言自己錯了，新冠肺炎不是一場騙局。

據《New York Times》報道，德薩斯州聖安東尼（San Antonio）循道醫院醫療總監阿普爾比（Jane Appleby）表示，一名年輕男患者向護士透露，自己一直認為新冠肺炎是一場騙局，故參加了「新冠肺炎派對」，看看病毒的真假，是否真的會受感染。結果他後來確診，生前表示：

我想我錯了，我以為是場騙局，但原來不是。

阿普爾比指，這只是其中一宗可避免感染的例子，有年輕人恃著自己年輕「無敵」就不會被感染。

年輕患者最初來醫院時情況看似良好，但當檢查他們的血含氧量及檢測後就會發現，他們比表面上病得更重。

他公開事件是希望公眾可以引以為戒，尤其醫院內20、30歲的病人佔比更多，20至29歲的患者佔24%，30至39歲的患者佔20%。

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責任編輯：羅嘉欣