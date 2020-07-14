【新冠肺炎】梁子超：病毒檢測不能阻截傳播　現時「火頭」太多應先減社交活動

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情急劇惡化，港府昨公布明起所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，並規定須於公共交通工具必須戴口罩。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超形容港府新措施方向正確，惟如未可控制疫情，一星期後就應加碼。

由明日（15日）起所有食肆每日下午6時後至翌晨5時不准堂食，只可做外賣，梁子超今早（14日）在電台節目表示，午市時段仍有大批人要上班，尤其是公務員，會有大批人士在餐廳外排隊買外賣，食肆要想方法如何加快外賣速度，避免多人聚集，又認為若未能控制疫情，政府應於1星期後應該要將措施「加碼」。

對於有意見認為要全民進行病毒檢測，梁子超表示，病毒檢測只是一種工具，並不能阻截傳播，只能透過早期找到病人未傳播病毒時便進行隔離，惟當社區仍然有活躍的傳播鏈持續，部分人的檢測結果即使今日呈陰性，但不代表將來不會受感染。他認為，病毒的擴散速度比檢測結果快，若不能控制人口流動，只做全民檢測，只是浪費資源。

梁子超補充，現時最大問題是太多「火頭」，所以應該先減少社交活動，減少「火頭」，再作檢測，才可以盡早將火源截斷；而做篩檢前要做風險評估，針對風險較大的群組檢測才合乎成本效益。

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責任編輯：陳正怡、陳子謙