【新冠肺炎】明日起乘坐公共交通者須戴上口罩　九巴及綠色專線小巴總商會表示歡迎

▲ （經濟日報資料圖片）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，港府昨公布規定須於公共交通工具戴上口罩，司機可拒絕無戴口罩的乘客上車。九巴歡迎有關措施，相信有助減低傳染風險；綠色專線小巴總商會亦相信大部分乘客都會合作，不擔心新措施會引起爭執。

行政長官林鄭月娥昨晚上公布，行會將通過新法例，規定所有乘坐公共交通的人士，包括於港鐵付費區內，也必須戴口罩，否則法例賦權司機可拒絕乘客登車，生效日期是周三(15日)凌晨零時；任何人拒絕在公共交通工具上戴口罩；或無戴口罩人士拒絕離開車廂，最高可被罰款5000元。

九巴對港府新措施表示歡迎，相信可有助減低傳染風險，又指會於個别巴士轉車站設置口罩售賣點，售賣自家生產的口罩。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄亦歡迎新措施，認為有助減低病毒感染，相信大部分乘客都會合作，不擔心新措施會引起爭執；而自疫情爆發以來，司機鮮有遇到乘客拒戴口罩情況，多經司機勸喻後乘客會戴口罩上車，即使無口罩，其他乘客或會借出，司機亦試過要求乘客先購買口罩再搭車。

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責任編輯：陳正怡