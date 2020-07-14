【好人好事】熱心員工徒手摷惡臭垃圾筒尋回牙套　大意食客上網道謝：人間好有愛

▲ 熱心員工徒手摷惡臭垃圾筒，幫大意食客尋回牙套。

佩帶隱形牙套的人士，在吃飯前都要將牙套除低，不少人會貪方便以紙巾包住牙套就放在枱面。一名大頭蝦男生，日前以同樣方法包好牙套後，卻忘記帶走，牙套被掉進垃圾筒。沒想到該餐廳2位員工徒手幫他摷充滿冷飯菜汁的垃圾桶，最後成功尋回牙套。男生在上網公開事件，大讚兩名員工令他感到「好有愛」！

貪方便紙巾包牙套被當垃圾掉走

一名網民在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發文，表示日前與朋友到朗豪坊Lab10燒肉店食飯時，遇上好人好事。事緣樓主正在箍牙，他貪方便以紙巾包著牙套放在枱面。直到離去後，他才想起漏低了牙套，即時飛奔回到燒肉店時店家已經清潔完畢。沒想到一名男店員帶他到廚房，並幫手在垃圾筒內找出牙套：

佢仲唔怕污糟、徒手幫我係充滿惡臭冷飯菜汁嘅垃圾桶到摷，就連洗碗姐姐都幫埋我一份。

洗碗姐姐更因為將垃圾由筒內搬出來，慘被收垃圾的大叔責罵，令他感到非常不好意思。雖然補領牙套需要過千元，但樓主極度過意不去，表示「揾唔到就由去啦，唔好阻住你地做嘢」，沒想到姐姐回應：

揾到一定會幫你搵，啲牙套好貴㗎。

事主放棄回家 餐廳卻堅持尋回

樓主最終放棄離去，搭車回家途中，員工竟打電話及WhatsApp通知他已找到牙套，叫他回去取。找到牙套是開心事，但樓主卻表示極度不好意思，因為這意味著他放棄之後，兩名員工仍繼續幫他在垃圾筒裡找牙套，令他覺得「好有愛」。

問心個句，其實佢哋冇必要咁做，甚至乎連垃圾桶都可以唔洗幫我摷，但佢哋真係做埋超乎工作範圍外嘅野。

▲ 樓主在回家途中收到喜訊，最終買了食物回去向店員道謝。 （圖片來源：巴打絲打Facebook Club）

樓主最終買了泡芙請他們吃，但仍覺得未能補償。他對於自己的大意麻煩到別人，更連累姐姐被鬧感到抱歉，於是想寫電郵表揚他們，可是卻找不到該餐廳的電郵，只能在社交網絡向他們道謝：

多謝佢哋呢班員工同洗碗姐姐，佢哋嘅無私、同理心真係令我好感動、人間好有愛。

事件獲得其他網民大讚，認為人間有愛，又指2名員工值得嘉許，甚至要「封大利是」。亦有網民稱讚樓主，認為「如果個個都好似你咁客氣識唔好意思，服務業就唔洗咁多怨氣，和和氣氣」。有網民提醒牙套掉了入垃圾桶後，最好換一個新的，又建議他買個細膠盒裝起。

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責任編輯：王俊賢