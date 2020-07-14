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【疫市優惠】如心艾朗酒店forte外賣自取6折優惠　澳洲和牛漢堡+前菜套餐$158起

休閒 13:15 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

150g 純種韓牛1++西冷扒 （餐廳提供）

新冠肺炎第3波急襲，食店由星期五起下午6時後只能供應外賣。觀塘如心艾朗酒店forte餐廳隨即推出外賣自取優惠服務，優惠高達6折，並於每天中午12時至3時，6時至9時供應，提供各款國際美餚及中式小菜，套餐包括一款前菜及一款主菜，更有精美水果拼盤為大家打氣，$158起。

泰式炒金邊粉（餐廳提供）

滋味主菜選擇包括：
•    澳洲和牛肉漢堡
•    西班牙黑豚肉漢堡
•    鮮茄肉醬意粉
•    青咖哩雞伴手抓餅
•    泰式炒金邊粉
•    泰式蝦醬肉鬆炒飯
•    越式香蔥素粉卷
•    羅馬番茄紫蘇薄餅

8吋香芒千島海鮮墨魚汁薄餅（餐廳提供）

除了套餐，還可單點以下各款招牌菜式，同樣有折扣，包括：
•    美國安格斯牛肉漢堡 (8安士) （原價：$158）
•    香芒千島海鮮墨魚汁薄餅 (8吋) （原價： $168）
•    煙肉忌廉意大利粉伴溫泉蛋（原價： $138）
•    純種韓牛西冷(1++級) （原價： $698）
•    牛油大蝦伴紐西蘭羊鞍 （原價： $398）
•    燒海鱸魚柳配龍蝦牛油汁（原價： $298）

煙肉忌廉意大利粉伴溫泉蛋（餐廳提供）

地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓
電話：3968 8222、WhatsApp 6508 0975

撰文：趙景隆
 

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