【凍齡靚媽】邵珮詩母女齊做運動塑身　50歲靚媽分享如何靠生活小習慣駐顏

▲ 邵珮詩與媽媽都充滿活力喜歡做運動。

2014年三料港姐冠軍邵珮詩（Veronica）有樣有學歷，更有位凍齡靚媽！邵珮詩不時於個人IG分享母女合照，邵母被網民大讚外貌年輕，二人似姊妹多於母女。邵珮詩與媽媽一同接受TOPick專訪，身為健身教練的邵母靠做運動塑造出勻稱身型，她大方分享凍齡秘方，連女兒邵珮詩也要向媽媽請教保養心得。

邵珮詩近年愛上瑜伽，去年更考獲導師牌兼開班授徒，因為她覺得瑜伽可以令人身心健康，所以開班傳藝助人，此外邵珮詩與媽咪閒時更會一起玩瑜伽。

【星級父子】馬德鐘讓兒子追求夢想不求回報 馬在驤從做運動培養自律【有片】

▲ 邵珮詩與媽媽一起玩雙人瑜伽。（曾耀輝攝）

邵珮詩與母親相處如姊妹

除了瑜伽，邵珮詩喜愛跳舞及花式溜冰，而她的運動細胞，可說遺傳自媽媽。原來邵母是位健身教練，早年跟邵父於溫哥華開設健身中心，還親授修身運動及康復治療。

邵媽媽說：「我很注重健康，加上習慣了加拿大人的生活模式，他們喜歡出外踩單車和跑步等，所以很喜愛運動。」

難怪現年50歲的邵母保養得宜，身型勻稱兼皮光肉滑，跟女兒Veronica如同姊妹，對此邵母也說：「感覺開心呢。我們的關係一時如好朋友，一時如姊妹。」

林明禎媽媽的超強美女基因 53歲凍齡媽媽與林明禎一條裙兩份著

▲ 邵珮詩與媽媽由外表到感情都如姊妹一般。（受訪者提供）

靚媽分享扮靚秘方

媽媽常被讚外貌比實際年輕很多，身為女兒的Veronica坦言為此感到自豪：「媽媽於20歲時生我，所以溝通較容易，她會理解我某些想法，我們亦有相近的嗜好，譬如玩瑜伽及健身，同樣喜愛健康生活。」

說到凍齡秘方，邵母從飲食及運動方面著手，飲食以清淡為主。邵媽媽說：「吃沙律不加醬料，另外喝咖啡不加糖，以飲溫水為主，總之飲食要簡約。」

另外她隔天會做運動：「除跑步外，會玩划艇機及做輕巧式舉重，不需要舉太重，舉兩個水樽已經可以。」

▲ 邵母是健身教練，身型弗爆。（曾耀輝攝）

已踏入29+1的Veronica也開始注重保養，笑言要各媽媽請教：「我塗的護膚品比媽媽多，要開始保養一下，好大壓力呢。」她續說：「幸好我們一起住，飲食習慣也相互影響，雪櫃內一直都放蔬果為主。」

兩母女不但交流扮靚美容心得，更一齊開live及打機，Veronica說：「媽媽打《街霸》好厲害，第一次跟我玩時，以7比1贏了我，網民更叫媽媽加油。」

▲ 年輕時的邵母樣子清秀。（被訪者提供）

邵母讓女兒自由發揮

Veronica為家中獨女，邵母對女兒著緊又愛錫，當年女兒決定選港姐也全力支持。

邵母說：「我起初不太贊成，但她既然決定了，我們就要100%支持她。」問及反對的原因，邵母解釋：「擔心她不合適，但她既然決定去試，就讓她去試試看吧。」

Veronica參加過三次選美比賽，邵母均幫忙打點一切，精神上給予女兒莫大支持，Veronica說：「大家只見到我幕前的演出，其實返到家也有疲累及不開心的時刻，媽媽會想盡辨法鼓勵我，令我不要那麼負能量。」在旁的邵母說：「她挑選自己想做的事，我們就盡能力去支持她。」

【要有夢想】黃建東支持母親追夢 黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師

▲ 邵珮詩因為參選港姐奪冠入行。（東星圖片）

富家女生活貼地

邵珮詩家境富裕，她是維他奶創辦人之一邵蔚明的曾孫女，更畢業於加拿大著名西門菲莎大學心理學系，對於被外界標籤為富家女，Veronica說：「無論你是甚麼家庭背景，都要付出努力，並非所有東西也預定給你，儘管給了你，也不會長久。」

Veronica續說：「近幾年會做一些對自己有意義的事，譬如趁年青去考瑜伽導師牌，又學花式溜冰及跳舞，這些付出未必帶來收獲，但我也不會馬馬虎虎，我覺得活得充實最重要。」

▲ 邵珮詩去年考獲瑜伽導師牌。（取自instagram）

而邵母希望女兒積極去面對，更為愛女護航說：「她也有辛苦的時候，亦有努力兼付出，並非想要甚麼就可得到。」

縱然家底豐厚，惟Veronica生活很貼地及慳儉：「有甚麼時候見我用名牌袋或戴名錶？我覺得生活不需要太多奢侈品，只要自我感覺良好及有自信便可以，因為我們要離開人世時，都帶不走這些東西，最要珍惜的是自身的經歷。」

▲ 邵珮詩去年考獲瑜伽導師牌。（曾耀輝攝）

問到Veronica是否不想靠家人？她說：「是心靈上的依靠，並非金錢或物質。」

是的，家庭是每個人的「避風港」，家人在旁的支持好重要，邵母說：「明白女兒都會面對不少壓力，所以希望她返到家時感覺放鬆，可以跟我閒聊一下，只要她需要甚麼，我們都會盡力幫忙。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

場地：Let’s fitness & Fit24小時健身中心

記者：游艾維