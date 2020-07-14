【解辣飲品】吃辣上癮辣到噴火 中醫拆解4類飲品解辣程度
保健美顏 18:04 2020/07/14
不少港人也愛麻辣湯底，甚至會上癮，愈吃愈辣。辣到噴火想解辣，可以喝甚麼？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）拆解不同飲品的解辣程度，「拯救」大家辣到腫脹的嘴巴！
梁醫師在facebook專頁「CheckCheckCin」列出以下4類飲品的解辣程度（5為最解辣）：
1. 冰水
- 不少人第一時間就想到灌冰水來解辣，飲完一大杯冰水之後，辛辣感好像消失了，咦等一等，辛辣感怎麼又回來了？原來辣椒素是疏水性分子，喝冰水根本沒有帶走辣椒素，難怪辣感來回又折返人間。
- 解辣指數：1
2. 酸梅湯
- 有沒有發現麻辣火鍋店飲品一欄都會賣酸梅湯、烏梅汁？酸味有生津止渴的功效，正好對應麻辣火鍋的的燥熱，以酸對辣亦能中和酸鹼度。
- 解辣指數：3
3. 甜味飲品
- 用甜味對抗辣味也是一個方法，甜味可以中和辣味，所以飲汽水、果汁也可以適度解辣。
- 解辣指數：4
4. 牛奶
- 牛奶中的酪蛋白可以稀釋辣椒素的濃度，甚至吸附並溶解辣椒素，所以如果吃到嘴巴噴火，可以喝杯牛奶解救辣到腫脹的嘴巴。
- 解辣指數：5
文章獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣