【貪玩惹禍】9歲男童貪玩將飛鏢塞進肛門　險刺穿腸全靠大便救一命

▲ 內地一名9歲男童貪玩將一枚飛鏢塞入肛門，全靠內有大便拯救一命。

小朋友好奇心重兼手多多，家長稍不留神恐有意外發生。內地江蘇一名9歲男童在家玩耍時，竟將飛鏢塞進肛門內，幸父母及時發現將男童緊急送院。醫生照X光後，相信飛鏢被糞便卡住，沒有險刺穿腸道，救了男童一命。

據內地《看看新聞》報道，江蘇海安市人民醫院近日接收了一名9歲男童，因在家貪玩將一枚飛鏢塞進肛門內，幸家人及時將男童送院急救。醫生為男童照X光片後發現，男童下腹部有尖銳物體，且尖端朝下。

恐飛鏢刺穿腸有生命危險

海安市人民醫院消化內科主任醫生鄭志存表示，必須緊急為男童取出飛鏢，否則時間拖久了或男童運動後，恐怕飛鏢會刺穿腸有生命危險。

這個飛鏢一端是尖的，而且尖端朝向下方，正好朝向運動的方向，容易引起小腸穿孔出血或感染，這樣他就會有生命危險。

醫生緊急為男童作大腸鏡檢查，發現男童的腸道有一塊較大的糞便，而且腸道上面很乾淨，懷疑飛鏢被大便卡住，未有刺傷腸壁。

腸道注射大量生理鹽水助排便

於是醫生向男童的腸道注射大量生理鹽水，以保護腸黏膜兼幫助男童排便，醫生最後在糞便內成功找到飛鏢，男童沒有大礙。

鄭志存醫生提醒家長，遇到類似情況須馬上送院救治，不要擅自灌腸處理。

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責任編輯︰林綺玲