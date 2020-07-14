涉警車上掌摑警二代續審　警員指事主不合作曾向同袍擲香煙

▲ 疑遭警長於警長掌摑的事主李文瀚（右），被警員指截查時不合作。（資料圖片）

47歲警長3年前處理懷疑襲警案時，涉於警車內掌摑「警二代」，疑導致其受傷眼部附近縫3針，警長否認普通襲擊罪，今（14日）於九龍城裁判法院續審審。辯方盤問案發時截查事主的警員，指事主當時不合作及把香煙擲向警員。警員同意。

被告黃明偉（47歲），早前否認1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在‪紅磡土瓜灣道近落山道‬交界警察車輛內襲擊李文瀚。

辯方今續盤問案中任職保險代理的事主李文瀚，質疑李案發前被警員截查時，李沒有配合及把香煙擲向警員，李不同意說法。

警員黃潔斌供稱，案發時在土瓜灣道與另一名警員截查李，期間李不合作，所以他需要向總部要求增援，及後李涉嫌故意踩他的腳，李被拘捕及帶上警車，在警車上他用手銬將李的雙手鎖在背後。

辯方盤問時指，黃截查李時，李不合作及說粗言，又把香煙擲向警員，而且李被帶上警車前曾經掙扎，令李及其他警員跌倒在地上，李亦因此額頭受傷及流血；黃同意。

辯方質疑李於警車上，曾經只有右手被鎖上手銬，而李當時曾舉起右手手銬撞向自己頭部；黃表示同意。辯方續指，當時黃有否在車上看見被告掌摑李。黃表示不肯定，並指在車上尋找自己的後備子彈。

控方今早舉證完畢，裁判官裁定表證成立，被告選擇出庭作供。聆訊下午續。

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記者：王仁昌