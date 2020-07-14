  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (週二) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】 九巴增多個銷售點賣BFE+PFE達95%口罩　$100/50個每人限購兩盒

食用安全 13:32 2020/07/14

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

九巴增多個銷售點賣BFE+PFE達95%口罩。

本港爆發第三波新冠肺炎疫，不少市民都買定多盒口罩「傍身」。九巴6月時宣布於轉車站設置口罩自動售賣機，日前更增加銷售點，在巴士總站的客戶服務中心都能買到口罩！

九巴日前在Facebook宣布，將新增更多銷售點出售口罩。客人可以選擇購買一盒50個裝口罩（每盒$100）或一包10個裝口罩（每包$20），每個口罩為2元，每人最多可以買100個口罩。

除了售賣口罩，九巴亦在200多部巴士上改裝窗口位，加強通風，減少病菌滋生同傳播機會。另外，九巴亦分別在3,000架巴士及1,000架巴士上，新增消毒地氈及消毒搓手液。

九巴口罩銷售地點如下：

  • 尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心
  • 沙田市中心巴士總站顧客服務中心
  • 屯門市中心巴士總站顧客服務中心
    （每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）
  • 屯門公路轉車站顧客服務中心（每日下午2時至晚上8時）
  • 美孚九巴總部（每日24小時營業）
  • 美孚曼克頓山曼坊商場Shop1933（星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外）

口罩自動售賣機：

  • 紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）
  • 屯門公路轉車站（往屯門方向）
  • 屯門公路轉車站（往九龍方向）

九巴口罩規格：

  • 三層外科成人口罩
  • 17.5厘米 X 9.5厘米
  • 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%
  • 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布
  • 不含人造玻璃纖維及合成乳膠
  • 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

【新冠肺炎】明日起乘坐公共交通者須戴上口罩　九巴及綠色專線小巴總商會表示歡迎

【新冠肺炎】阿伯拒戴口罩登上巴士 同車網民怒斥：最後全車人落車

【口罩供應】VFE+PFE+BFE>99%　AEON發售日本製UNICHARM超立體成人口罩

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳珈希

口罩 九巴 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【限聚令】林鄭最快傍晚宣布收緊限聚　消息：公眾聚集食肆同枱上限4人
16:36 2020/07/13
【限聚令】林鄭最快傍晚宣布收緊限聚　消息：公眾聚集食肆同枱上限4人
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
17:28 2020/07/13
【新冠肺炎】HKTV發Home office嚴謹指引　員工不可離家三聲內須接聽電話
【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】
16:51 2020/07/13
【新冠肺炎】再增20宗源頭不明個案　涉註冊護士及餐廳經理【5間高危餐廳名單】