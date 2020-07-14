【港產口罩供應】 九巴增多個銷售點賣BFE+PFE達95%口罩　$100/50個每人限購兩盒

▲ 九巴增多個銷售點賣BFE+PFE達95%口罩。

本港爆發第三波新冠肺炎疫，不少市民都買定多盒口罩「傍身」。九巴6月時宣布於轉車站設置口罩自動售賣機，日前更增加銷售點，在巴士總站的客戶服務中心都能買到口罩！

九巴日前在Facebook宣布，將新增更多銷售點出售口罩。客人可以選擇購買一盒50個裝口罩（每盒$100）或一包10個裝口罩（每包$20），每個口罩為2元，每人最多可以買100個口罩。

除了售賣口罩，九巴亦在200多部巴士上改裝窗口位，加強通風，減少病菌滋生同傳播機會。另外，九巴亦分別在3,000架巴士及1,000架巴士上，新增消毒地氈及消毒搓手液。

九巴口罩銷售地點如下：

尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心

沙田市中心巴士總站顧客服務中心

屯門市中心巴士總站顧客服務中心

（每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）

（每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時） 屯門公路轉車站顧客服務中心（每日下午2時至晚上8時）

美孚九巴總部（每日24小時營業）

美孚曼克頓山曼坊商場Shop1933（星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外）

口罩自動售賣機：

紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）

屯門公路轉車站（往屯門方向）

屯門公路轉車站（往九龍方向）

九巴口罩規格：

三層外科成人口罩

17.5厘米 X 9.5厘米

細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%

過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布

不含人造玻璃纖維及合成乳膠

符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

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責任編輯：陳珈希