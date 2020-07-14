【保就業計劃】第四批領取工資補貼僱主名單出爐　國泰航空領逾5億元涉約2萬名員工

▲ 國泰航空領取逾5億元補貼，涉約2萬名員工，成為「保就業」計劃發放津貼最多的僱主。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（14日）公布第四批已領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數，涉及約11,000名僱主，工資補貼額合共約62.7億元，承諾受薪僱員人數約27萬，當中國泰航空領取逾5億元補貼，涉約2萬名員工，成為「保就業」計劃發放津貼最多的僱主。

國泰航空旗下3間公司領取補貼，包括國泰航空有限公司，補貼額為458,206,656元，受薪僱員為17,703人；國泰航空飲食服務(香港)有限公司領43,874,616元資助，僱員數目為1,590人；國泰航空服務有限公司領17,319,867元資助，涉646名員工。

此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第五批約9,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約19萬。換言之，至今已有五批合共約11萬名僱主領取工資補貼，涵蓋約130萬僱員，涉及約295億元工資補貼。「保就業」計劃秘書處正處理第六批工資補貼的最後審批工作，在完成有關工作後會盡快公布相關資料。

此外，秘書處亦會於今天起向第五批約2 000名自僱人士發放7,500元的一次過資助，涉及1,500萬元。五批合共約86 000名自僱人士已先後領取一次過資助。

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記者：陳子謙