【新冠肺炎】因應疫情最新發展　政府多個公共設施明起陸續暫停服務

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續惡化，政府多個公共設施陸續暫停服務，包括香港賽馬會藥物資訊天地、「水知園」水資源教育中心及規劃署展城館均於明起關閉，直至另行通告；而勞工處明日、下周一及27日舉辦的3個公開講座亦被取消，處方將通知已報名的人士。

因應新冠肺炎疫情最新情況，政府多個部門的公共設施陸續暫停服務，如下：

勞工處：7月15日「辦公室僱員職業健康系列（I）：使用電腦的職業健康錦囊」、7月20日：「酷熱環境工作對健康的危害」，及7月27日「密閉空間工作員工的職安健」公開講座取消

古蹟辦：明天(15日)起暫停開放十個場地，包括香港文物探知館、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、新田大夫第、沙田王屋村古屋、黃竹坑新圍十號、下白泥碉堡、馬灣芳園書室、大埔上碗窰村碗窰展覽、大嶼山東涌炮台展覽中心及西貢東龍洲炮台展覽中心，所有教育活動及公眾導賞服務暫停。

禁毒處：香港賽馬會藥物資訊天地明天(15日)起暫停開放，所有活動及導賞服務暫停。

水務署：明天(15日)起水知園（水資源教育中心）暫停開放

規劃署：轄下的展城館明天(15日)起暫時關閉，所有教育活動及公眾導賞服務暫停

另外，社會福利署稱轄下向市民提供直接服務的單位，包括社會保障辦事處，會繼續維持正常服務，但會引致人流聚集而增加感染風險的服務明起則會暫停，包括：

所有資助幼兒中心、長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者

社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊，均停止到院舍提供康復訓練及社交活動

特殊幼兒中心暫停提供課堂訓練及幼兒照顧服務，各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者

而所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心、綜合服務中心、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務、院舍外展醫生到診服務、熱線服務，及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續運作。

署方稱，營辦服務的機構應通知服務使用者有關最新安排，及參考衞生防護中心相關指引，為員工提供個人防護裝備；署方亦會繼續密切留意疫情發展，並與持份者合作，務求在可行情況下為有需要人士提供所需的公共服務。

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責任編輯：陳正怡