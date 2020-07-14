【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係

▲ 日本一名40歲人妻無視丈夫及兒子在家，與14歲中學生發生性關係。

日本神奈川縣橫濱市上月發生一宗震驚社會的案件，一名40歲人妻無視丈夫及小二兒子在家，與14歲中學生發生性行為。據了解，人妻並非第一次與中學生發生性關係，她在6月16日已被警方逮捕，詳細案情仍在調查中。

據《週刊女性PRIME》報道，40歲的北條真帆在日本神奈川縣橫濱市一間保險公司任職。事發在上月14日晚上，一名高中生於北條的丈夫及小二兒子在家時，到她家探訪，該名高中生看見北條正與一名14歲中學生在被褥內交纏，疑似發生性關係。高中生立刻向警方舉報。同月16日，北條遭警方以違反「青少年保護育成條例」逮捕。

承認與未成年男子發生性行為

北條真帆接受警方調查時，承認與未成年男學生發生「淫亂行為」，並表示，

他的樣子及性格是我喜歡的類型，但我對他沒有戀愛的感情。

估計有其他受害者

據報道指，北條與丈夫及兒子三人居住一屋，但家中經常有中學生進出。有指，北條不單對14歲中學生伸出魔掌，估計還有其他受害者。有一位媽媽表示，北條曾向女兒發短訊，稱讚女兒可愛及邀請她到家中玩。

有鄰居表示，晚上甚至有中學生在北條的家門前遊蕩，經常在深夜發出噪音、吸煙及亂丟飲品罐。以往，鄰居曾多次向北條的丈夫投訴，對方曾答應不再犯，但情況未有改善。

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責任編輯：王俊賢