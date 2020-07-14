【新冠肺炎】政府宣布延期啟動會議展覽業資助計劃

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情急變，原訂明日舉行的書展亦需延期，商經局今稱，因應多個訂於7月中下旬及8月舉行的會展活動延期舉辦，決定延後啟動「防疫抗疫基金」下的會議展覽業資助計劃；當局會密切留意最新情況，適時公布新的啟動日期。

有關資助計劃總額10.2億元，為期12個月，分別資助所有參與貿發局舉辦的展覽參展商，及主要會議參加者，及於會展中心、亞博館舉辦的展覽及國際會議主辦機構，原定於7月16日及24日啟動。

發言人稱，希望計劃可於適合舉行主要會展活動時開展，以惠及更多企業，協助他們發掘市場及商機。

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責任編輯：陳正怡