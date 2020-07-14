余香凝吳嘉熙合作《天地分裂》MV　Jennifer騷演技Cheronna性感大解放

▲ 余香凝與吳嘉熙合作拍《天地分裂》MV。

余香凝（Jennifer）與吳嘉熙（Cheronna）早前首次合作，一起創作新歌《天地分裂》，歌曲講述人們於各自的道路上，都總是在對錯是非的價值間一邊掙扎、一邊尋找屬於自己的快樂。加上二人無論在性格、唱腔和創作都是一剛一柔，猶如一天一地，正如突顯歌曲《天地分裂》的意思。

日前Jennifer與Cheronna為新歌拍攝MV，飾演兩姊妹的二人於MV中尤如「天使與魔鬼」，Jennifer獨自照顧病重的母親，相反Cheronna則早已離家出走，過自己想要的生活。提到今次的拍攝，Jennifer直言與Cheronna同場的戲份不多，反而與「母親」的內心戲令她非常難忘。

▲ Jennifer在MV演獨自照顧病重母親的乖女。

Jennifer表示︰「今次最大挑戰同戲中母親對手戲，母親病重，一直只有我照顧，內心好大壓抑，當妳離開時反而有一種釋放的感覺，要花時間去培養情緒。」MV中，Jennfier拍攝了一幕為半裸母親抹身，Jennifer表示︰「現實中會幫阿媽染髮化妝，細個有幫媽咪揼骨，如果母親有日要我這樣照顧，一定會照顧回她，因為細個由她照顧我，我好愛我媽媽。」

至於Cheronna今次在MV中同樣有新突破，與飾演她男友的同公司師兄劉志偉（Wayne），於MV中不乏情慾鏡頭，而且她還挑戰自己的性感尺度，半裸上陣與劉志偉「肉博」並大騷玉背。

對此，Cheronna表示︰「今次比較再少布些，拍攝時都有點尷尬，我有kiss戲，因為公司同事反感熱烈，他們興奮過我，另外有些鏡頭的關係只用了乳貼，所以好需要志偉用個身幫我遮住，又要現場男工飲員迴避。」

▲ Cheronna在《天地分裂》MV有不少大膽親熱場面。

Cheronna坦言拍攝時出汗，故令她更感到不好意思，她說︰「因為出晒汗，但要同志偉親熱，我都有向他講不好意思，而他又同我講不好意思，因為他的鬚刺到我，我反而覺得搞笑。」

至於當時未有在場的Jennifer則笑說︰「我看到同事拍的花絮，覺得好正好性感，好有feel，可惜當日要同母親慶祝生日，錯過了。」她又坦言想有這樣的突破︰「我當然羨慕，我是想趁青春時拍一些愛情或少許性感的戲，希望如果我們再出合唱歌，可不可以我們調轉？」