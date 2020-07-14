【童年傷痛】自認叛逆少女15歲離家出走　舒淇童年屢遭父母打罵︰他們根本不懂湊小孩

▲ 舒淇自爆童年經常遭父母打罵，缺乏愛及家庭溫暖。

44歲的舒淇早前接受內地媒體的訪問，自爆童年經常遭父母打罵，缺乏愛及家庭溫暖。成長環境造就她的叛逆性格，15歲便離家出走。舒淇直至長大後，才明白父母為了生活壓力很大，也學會體諒他們，只是小時候的她難以體諒。

舒淇接受內地媒體騰訊新聞《時代我》的訪問，表示她從2011年開始著手創作自己的原創劇本，「寫的是家庭（故事），那種恐懼跟陰影，一個女孩她的原生家庭是怎麼樣，因為她父母就是這樣對她」。

缺乏家庭溫暖離家出走

故事中的女生在學校和家裡都沒有安全感，造就她突然有一天想離家出走。這好像就是舒淇自己的寫照︰

我15歲還是16歲就真的離家出走，走了半年沒錢付房租還回去跟我媽說。

▲ 成長環境造就舒淇的叛逆性格，她15歲便離家出走。（影片截圖）

當時她向媽媽索取5000台幣（約1300港元），稱有錢再還她，對媽媽的說話方式很無禮。半年後她看到媽媽頭髮白了，她亦出現事故︰

我出車禍還是幹嘛，我都不覺得我媽特別心疼我，因為她一來就是罵你。

車禍令舒淇受傷包括鎖骨，她當時覺得自己很可憐，不明白媽媽為何還要責罵她。

體諒父母為生活壓力大

舒淇在訪問中透露家庭環境對她的影響，她18時媽媽才36歲，即媽媽18歲很年輕就生下她，她說「小孩生小孩，他們根本不懂怎麼叫帶小孩」。

她回想小時候家庭環境很差，他們住在一房一廳，一家四口都住在同一房間裡，廁所是共用的，要在廚房裡洗澡。

我們小時候特別辛苦，對父母來講，他們的壓力真的是挺大。

奪最佳女主角媽媽落淚

舒淇坦言，10多年前就能體諒父母，可是小時候實在沒辦法體諒。舒淇的侄女跟她長得很像，她曾問媽媽為何對侄女那麼好，小時候卻一天到晚打她，媽媽回應她「誰叫你那麼愛哭」。

▲ 舒淇指長大後學會體諒父母，只是小時候的她難以體諒。（相片來源︰舒淇fb）

媽媽受訪時，也承認小時候曾打女兒一事。不過，媽媽心底裡還是疼女兒的。舒淇於2005年憑著電影《最好的時光》，奪得金馬獎最佳女主角，媽媽當時坐在電視機前，緊張地等待結果公布，得悉女兒獲獎感動得哭起來。

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責任編輯︰駱秀玲