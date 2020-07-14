【好人好事】疫情下餐廳只做外賣生意暴跌　熟客留7800元小費附感謝字條︰熬過艱難時期

▲ 疫情下餐廳生意大減經營艱難，有食客一家留下$7,800小費及字條為餐廳員工打氣。

新冠肺炎肆虐全球，人人居家防疫，令食肆生意暴跌難以營運。美國新澤西州一間餐廳也不例外，過去3個月因政策下，餐廳只能做外賣，近日才再度開放堂食。有熟客一家前往光顧，埋單後隨即離去，店員發現帳單內有1,000美元（約7800港元）小費及一張字條，令店員激動落淚。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國新澤西州餐廳「The Starving Artist」開業21年，儲下不少熟客，縱使新冠肺炎疫情肆虐，老闆Arnold Teixeira仍苦心經營。

▲ 餐廳在過去3個月只能做外賣，生意大受影響。（餐廳facebook圖片）

美國確診人數目前已迫近3.5百萬，根據新澤西州規定，所有食肆都只能送外賣或外賣自取，「The Starving Artist」自三月起只做外賣，至上月才恢復堂食，開放戶外用餐區域。

留下字條︰兒子說這是最好的地方

老闆Arnold上周在其餐廳facebook群組出帖文分享，一名男熟客帶同家人前來餐廳食早餐，之後結帳43.18美元（約335港元）默然離去。店員後來發現帳單內竟留有1,000美元小費（約7800港元），並留下一張溫暖感謝字條。

非常感謝你們熬過這段艱難的時期……連我的兒子也說這裡是最好的地方。感謝你們的美味食物、溫暖微笑、一流氣氛，我們非常感謝你們。

▲ 老闆在網上分享這張暖心帳單，寫有1,000美元小費。（餐廳facebook圖片）

老闆將小費分給7位員工

字條最後寫著，請把1,000美元小費分給所有員工，令店員和老闆當場感動落淚，心情激動。最後老闆將這筆小費分給了7名員工，自己沒有拿取。

他感謝這位熟客為餐廳帶來鼓勵，因餐廳目前的生意比夏季同時期大跌超過一半，目前是艱苦營運，而為了防疫，他們亦採取了連串措施，包括枱與枱之間保持距離、提供酒精搓手液等。

這筆小費讓我們重燃希望，讓我們對自己所做的一切感覺良好，我們盡力保護客人，有時都會感疲累，但我們的努力已讓外界看到了。

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責任編輯︰林綺玲