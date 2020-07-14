【見義勇為】女子用餐時遭男友人在水杯落藥　機智侍應發現後一招解救

▲ 女子用餐時遭男友人在水杯落藥，機智侍應發現後即收走杯子解救。

內地一名女子近日與男性友人到餐廳用膳期間，對方趁她離座時，偷偷在她的水杯下藥，所幸有好心的侍應發現後，以添水為由收走水杯，並私下提醒女子。事後，女子向警方報案，目前案件正在調查中。而事件曝光後引起熱議，不少網民大讚侍應的舉動。

根據內地媒體報道，深圳一名女網民小雪（化名）日前在微博發文，指與趙姓男友人在4年前在一次辯論活動上結識，當時趙男就讀於南京郵電大學，而目前在修讀研究生課程。近日她與趙男到一家日式火鍋店用餐。期間有侍應告訴她，趙男趁她離座取飲品時，將一包白色粉末倒進她的杯子裡，並急忙用手指攪拌，神色慌張，而餐桌上亦留有少量粉末。侍應發現後，以幫忙添水為由收走水杯，並保留為證據。

事後，小雪亦於微信朋友圈分享經歷，其後趙男聯絡她，承認下藥的事情，並稱藥物從美國購買，然後自己磨成粉末，是一種「女性用緩解性冷淡藥物」，可提升女性性欲，「本為女友購買」，自己出於「獵奇心理」想測試效果，表示願意作任何賠償。

不過小雪表示拒絕趙男道歉，她認為下藥這件事對女生帶來的傷害，不是一句道歉就能說清楚。

如果我就這樣不了了之，那下次說不定他還會對其他女孩子下手。如果當晚沒有好心的店員，自己就不知道會遭遇怎樣的侵害。

當地警方目前已介入調查案件。事件曝光後引起網民關注，不少人稱讚侍應的舉動，「教科書式的營救」、「最貼心侍應」，而店方則表示，「保護女性，這是我們應該做的。」

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責任編輯：羅家欣