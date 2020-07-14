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涉警車掌摑警二代　警長自辯指事主被鎖手銬時曾掙扎

社會 14:41 2020/07/14

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被告黃明偉今出庭自辯。（經濟日報資料圖片）

47歲警長3年前處理懷疑襲警案時，涉於警車內掌摑「警二代」，疑導致受傷眼部附近須縫3針，警長否認普通襲擊罪，今（14日）於九龍城裁判法院續審。裁判官裁定表證成立，被告選作供指，案發時事主被鎖手銬後，一度嘗試站立及掙扎，他遂用手撥開事主左手，並按下事主。

被告黃明偉（47歲），早前否認1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2017年4月11日在‪紅磡土瓜灣道近落山道‬交界警察車輛內襲擊李文瀚。

控方今早舉證完畢，裁判官裁定表證成立，被告選擇出庭作供。

案發時任職警長的被告供稱，他當時駐守紅磡軍裝小隊第2隊，案發當日凌晨2時，他收到來自控方第2證人警員黃潔斌的增援請求，他與另一名警員到場時，發現事主李文瀚正在被截查，而李的態度不合作，及向警員說粗言，李當時又要求在場警員出示委任證，惟被告出示委任證時，李刻意迴避不看。

被告續供稱，及後李被搜身後，一度要求吸煙，當時有同袍阻止李，其後李踩第2證人的腳，在場警員遂拘捕李及嘗試將李帶上警車，但李當時掙扎，使李及部份警員倒地。被告形容自己情緒有些波動及感到不悅。

被告供續，其後李被帶上警車，再用手銬將李的雙手鎖在身前，而當時李一度嘗試站立及掙扎，他遂連續3次用手撥李的左手，將李按回座位，而過程中李有用力反抗的跡象；聆訊下午續。

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記者：王仁昌

罪案 警務處

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