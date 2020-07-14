【車廂播毒】自私大叔不戴口罩巴士內咳嗽　好心車長贈口罩仍拒戴態度惡劣

▲ 有大叔上巴士後不戴口罩咳嗽，甚至一臉不屑地拒絕車長相贈的口罩，態度惡劣。

本港再爆發第3波新冠肺炎疫情，政府並頒布新例，周三（15日）起規定乘坐公共交通工具的人士必須戴口罩。不過在新例實施前，有網民日前分享在乘搭巴士期間，有一名大叔上車後不戴口罩咳嗽，甚至一臉不屑地拒絕車長相贈的口罩，態度惡劣。

大叔一咳嗽 乘客即閃開

據該網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」分享指，日前乘搭往筲箕灣方向的過海巴士102號時，一名沒戴口罩的大叔從鰂魚涌上車後即坐在他的旁邊，並在車廂內咳嗽。

網民形容當時所有乘客「即刻閃開」，於是上前向車長告知情況。當時車長即停車上前規勸大叔，更向他贈予口罩，表示目前疫情嚴峻，希望大叔可保護其他人及自己。然而，大叔竟然堅持不肯戴，並一臉不屑地「大模斯樣蹺腳擺出勝利姿態繼續坐車」。

網民表示，當時不少乘客均有「請」大叔下車，但他不予理會，「佢成尊佛咁坐正喺度，死都唔肯戴，司機無奈開車，其他人走晒上前面。」

九巴大讚車長做法「100分」

而九巴官方facebook昨晚亦有回應事件，大讚車長贈口罩的做法是「100分」，直指「重要嘅事要講三次！戴口罩！戴口罩！戴口罩！」九巴強調，車長盡100分努力去保護大家安全的同時，乘客大家都要自己好好保護自己，又標籤「 #星期三開始唔戴口罩上車係犯法㗎」。

隨着本港疫情加劇，政府昨晚亦宣布全新規例，規定乘坐公共交通工具的人士必須要戴口罩，司機例如的士或巴士的司機，如看到乘客沒有戴口罩，可以拒絕他們上車，規例由周三（15日）凌晨零時起生效。

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責任編輯:王俊賢