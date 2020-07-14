家庭司機否認揮拳襲警　辯方指被告遭警員用罐「鋤」頭

▲ 被告施振英與親友舉傘離開法院大樓。（經濟日報記者攝）

今年1月中有人發起於遮打花園進行「天下制裁集會」，當日下午爆發衝突，60歲家庭司機被指於遮打道及會所街交界，涉揮拳襲擊警員下巴，被控1項襲警罪，案件今（14日）於東區裁判法院開審。據雙方承認事實指，被告被捕後送院驗傷，頭部後方有血腫及裂傷等。獲准匿名遇襲警員作供，辯方慢鏡播放1段現場片段後指，被告被捕時有警員用白色罐狀物體「鋤」被告頭部兩下，匿名警員承認他從片段看到有關動作，但不知道該罐有否接觸到被告頭部。

被告施振英（60歲），被控1項襲警罪，控罪指他於‪2020年1月19日在‪中環遮打道及會所街交界襲警正在執行職務的警員A。裁判官提醒為保障公眾及警員A的利益，傳媒不得公開A的姓名及警員編號。

雙方承認事實指，警方於案發當日下午4時40分以襲警罪名拘捕被告，雙方沒有爭議被告的身分。同日下午近6時，被告於警方陪同下由救護車送院驗傷及治療，結果顯示被告左小腿有瘀傷、頭部後方有血腫及裂傷，並屬於新近傷勢，同日被告出院。

案發時及現職機場特警的警員A 作供指，他當日執勤時兼任特別職務隊。A指於下午約4時半後到達遮打道及會所街交界進行驅散，A指數以百計近千名示威者開始散去，他看見被告在馬路中心逗留，遂上前警告他返回行人路，但被告沒有理會。

A續指，被告其後用雙手推他一下，令他後退一步，當他想徒手制服被告時，被告揮拳由下而上打向其下巴一下，而他當時面戴防毒面具，故下顎骨兩邊遭面具撞到，感到痛楚但沒有受傷，及後他與數名警員合力將被告制服於地上，當他將被告反身上手銬時，才發現其頭部後面流血受傷。控方指被告何時有機會受傷，A表示不清楚。

辯方則指，被告當時站在路中間，根本沒有構成危險的行為，A同意。辯方又指，被告並沒有揮拳打A，因為被告當時身體向後傾，而A的重心則向前，A不同意被告沒有揮拳之說法。

辯方隨後於庭上慢鏡播放1段現場片段後向A指出，被告被捕時，有警員用白色罐狀物體「鋤」被告頭部兩下。A承認他看到警員「鋤」，但不知道該罐有否接觸到其頭部。聆訊下午續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂