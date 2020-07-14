【新冠肺炎】再培訓局暫停面授課程2周　網上課程照常上課

▲ 僱員再培訓局宣布，由明日起（15日）暫停再培訓局面授課程、課程技能評估服務及學員活動至7月28日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情進入第三波爆發，政府昨（13日）公布進一步收緊防疫措施。僱員再培訓局宣布，由明日起（15日）暫停再培訓局面授課程、課程技能評估服務及學員活動至7月28日，以保障公眾的健康利益。期間，網上課程將照常上課。

▲ 再培訓局宣布15日起暫停面授課程及學員活動至28日。（再培訓局網站圖片）

再培訓局表示，上述面授課程停課安排適用於再培訓局所有全日制及兼讀制課程，包括「特別‧愛增值」計劃下的課程。再培訓局「實務技能培訓及評估中心」的技能評估服務，以及「ERB服務中心」、「ERB服務點」、「樂活中心」和「陪月一站」的所有學員活動亦會暫停。

而培訓顧問視像服務、網上預約培訓顧問服務，「樂活一站」和「陪月一站」轉介服務，以及再培訓局小西灣辦事處及「ERB服務中心」接待處服務將維持運作。

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責任編輯：徐紹軒