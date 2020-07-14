【限聚令】旅行社取消7月本地遊團　已報名旅客可轉團或保留團費

▲ 有旅行社取消7月本地遊旅行團。（經濟日報資料圖片）

港府因應本地港新冠肺炎疫情，收緊「限聚令」至上限4人，明日（15日）起生效，為期14日，本地旅行社包括康泰旅行社﹑縱橫遊等，宣佈取消7月出發的本地遊旅行團。

康泰旅行社表示，決定取消7月15日至7月31日期間出發的所有本地旅行團，已報名的顧客可選擇退款、轉團或保留團費；至於8月1日或以後出發的本地旅行團，旅行社會於稍後再作安排。

縱橫遊指，取消由7月15日至7月28日期間出發的所有「香港一天遊」旅行團已報名客人可選擇轉團或保留團費；而7月29日或之後出發的旅行團會按情況再作決定，稍後公佈。

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記者：陳曉瑩