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【港區國安法】陳茂波︰法例實施後 持續有資金流入本港

政治 16:04 2020/07/14

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳茂波批評，國安法影響投資信心等言論是罔顧現實的「主觀猜想」。（資料圖片）

《港區國安法》實施半個月，財政司司長陳茂波表示，法例生效後，持續有資金流入本港，批評國安法影響投資信心等言論是罔顧現實的「主觀猜想」。

陳茂波今日出席由紫荊雜誌社等主辦的「第五屆『一國兩制』與基本法論壇系列活動」開幕式，他指出，客觀數據顯示，自今年四月以來，港元率持續靠近7.75港元兌一美元的強方區間，並多次觸及強方兌換保證，金管局至今已接到超過總值1000億港元的美元資金流入，港息持續偏低，港股走勢轉強，反映香港沒有顯著資金外流，反而持續有資金流入。

陳茂波續稱，指數公司MSCI將其亞洲和新興市場的指數期貨和期權的產品發行授權，從新加坡轉到香港，是國際金融界對香港金融市場信心的一個有力證明，強調本港將迎來更廣更大的發展機遇。

出席同一論壇的全國人大常委譚耀宗表示，港區國安法列明行政長官擔任維護國家安全委員會主席，有權指定法官審理涉國安案件，大部分案件的執法、起訴和審判亦是交由特區政府負責，體現了香港是實行「行政主導」，「三權分立」並不是《基本法》的原意。

基本法委員會副主任譚惠珠指出，港區國安法不是《基本法》的附屬法例，兩者是平排並列的全國性法律，香港本地法律沒有一項條文，可以評論全國性法律是否牴觸基本法。

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責任編輯︰林曉君

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