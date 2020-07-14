【新冠肺炎】本港新增48宗確診　其中40宗屬本地感染

▲ 本港今日新增48宗確診個案，包括40宗本地感染。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，8宗屬輸入個案。在確診個案中，有24宗屬不明源頭感染，今日確診的個案涉及多個群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，輸入個案中包括菲傭，她乘坐CX906到港。另外確診個案中也涉及慈雲山翠河餐廳、以及威爾斯醫院清潔員工的丈夫，本身是的士司機，同時也涉及家庭群組。第1550宗個案，是上環聚點坊的老闆確診，一名在清水灣道8號匯八坊大家樂的員工確診。

另外入境處確診群組增加，其中第1569宗72歲個案的女兒初步確診，她們涉及入境處群組。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文