【新冠肺炎】本港疫情反彈掀超市搶購潮　惠康即日起白米雞蛋及日用品限購2件

▲ 惠康更推出限購措施，白米、雞蛋、罐頭食物及漂白水等日用品每人每款只能限購2件。

本港再爆發第3波新冠肺炎疫情，加上政府新推的防疫措施及限聚令等將於周三（15日）起實施，多間超市今日（14日）都出現搶購潮。當中惠康更推出限購措施，白米、雞蛋、罐頭食物及漂白水等日用品每人每款只能限購2件。

隨着疫情再次爆發，不少市民為了減少外出紛紛到超市搶購乾糧，疫情重災區慈雲山，甚至東涌fusion等超市，即食麵、麵包及紙巾等貨架均被搶購一空。

而惠康亦在門市貼出通告，表示因應貨品需求增加，需採取臨時限購措施，每位顧客每單限購以下貨品種類每款2件，包括：

大米

雞蛋

罐頭肉類

罐頭蔬菜

意粉

意粉醬

衛生卷紙

廚房紙

盒裝紙巾

漂白水

洗手液

消毒藥水

消毒濕紙巾

口罩

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責任編輯：羅嘉欣