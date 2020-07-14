【再次見面】疫情下禁探訪分隔114日　妻為見失智夫自願入療養院做洗碗工

▲ 美國一名妻子為了見失智夫，甘願入療養院做洗碗工。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，各國政府實施不同的封城政策，防止疫情散播。疫情下嚴禁探訪，美國佛羅里達州有一名57歲婦人，為見住進療養院的丈夫，自願到該院舍擔任洗碗工。

無法見面 丈夫情緒不穩

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，66歲的Steve患有阿茲海默症，入住療養院，而其57歲的妻子Mary Daniel在疫情前每天到療養院陪伴丈夫，一起看電視，每晚協助丈夫就寢。直至今年3月疫情爆發，療養院禁止探訪，令Steve的情緒出現問題，

這是我們的日常，突然我沒來看他，他不明白這是為甚麼，他無法理解。

雖然療養院曾安排二人隔窗相見，但Steve不但非常傷心，二人聊天時更細聲抽泣起來。後來，工作人員又安排他們透過視像電話見面，但Steve的情緒仍沒有任何改善。

甘願入療養院做洗碗工

相隔114天後，療養院突然向她提供一個工作機會，Mary為了與丈夫見面，她一口答應到院舍做洗碗工，「我想留在這裡，好好的陪伴丈夫。」

Mary每天在完成洗碗及清潔等工作後才能與Steve見面，雖然Mary當時戴上口罩，但Steve一眼便能認出她，

我走進他的房間，他喊了我的名字後還給我一個最大的擁抱。

二人相擁而哭，Steve在相隔114天後再次看見自己的太太，感覺放鬆了一點。

將會延長限制時間

佛羅里達州於今年3月發布緊急令，除了特殊情況外，一律禁止民眾拜訪療養院、需生活輔助和長期照顧病患的機構，州長Ron DeSantis本周將限制時間又延長60天。Mary表示，為確保任何人安全，她進入療養院前需進行核酸檢測，「明白政府政策是防止病毒持續擴散，但認為有改善的空間，呼籲州長調整限制。」

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責任編輯：王明芳