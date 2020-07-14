【孕婦飲食】補充碘和DHA助BB腦部發展　營養師︰孕婦宜多吃魚類果仁及奶製品

▲ 孕婿需要多吸收碘和DHA，幫助BB腦部發展。

婦女懷孕期間既要注意飲食，又要為BB補充營養，有懷孕27週的孕媽媽，向註冊營養師潘仕寶查詢有助BB腦部發展應補充什麽營養素，潘仕寶（Sally）在其facebook專頁《營廚駕到》分享稱，碘和DHA是對BB腦部發育的兩種重要元素，建議從以下食物多吸收。



問：



營養師您好，上星期我踏入孕期第27週，醫生告訴我寶寶的腦部開始急速發展，鼓勵我多吸收碘和以及多進食含奧米加3的天然食物。我想問我具體應該補充些什麽營養素呢？



Sally答：



幫助寶寶腦部發育，有兩種元素可以補充。



碘：

有助胎兒生長及支持腦部發育。碘可在海產（魚、蝦及蠔等）、紫菜、海帶、蛋黃、奶或奶製品中找到，世界衞生組織建議準媽媽每天應攝取250微克碘。

除了留意食物來源，原來烹煮方式也很重要。因為碘在煮食過程中能夠溶於水，為減少碘的流失，準媽媽可選擇蒸或以少油炒的方法。

另外，煮食時可用適量含碘食鹽調味，或間中飲用海帶湯，都能增加碘吸收。不過海帶的碘含量過高，每周不應吃多於一次，以免影響甲狀腺功能。低鹽及低脂肪的紫菜小食也是增加碘吸收的好方法。



DHA：

屬於奧米加3脂肪酸，可促進腦部發育。深海油脂魚大多都富含DHA，例如三文魚、沙甸魚、鰻魚、黃花魚、秋刀魚、紅衫魚和䱽魚等。不過要注意海產含有水銀，過量進食可損害寶寶的神經系統，準媽媽不妨選擇體積較小(1斤以下)的魚、養殖魚和淡水魚等，適量進食及多選擇不同種類的海產，以減低風險。



雖然DHA主要在深海魚中找到，但植物中的α-亞麻酸（ALA）也可以被身體轉化成DHA，例如芥花籽油、合桃、亞麻籽等，準媽媽可以吃適量的果仁作小食攝取DHA，若DHA攝取不足，素食者可考慮進食DHA補充劑。

【文章獲註冊營養師潘仕寶授權刊登】

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