【新冠肺炎】本港今日新增8宗為輸入個案　4人由印度返港

▲ （經濟日報資料圖片）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，今日再多48宗新冠肺炎確診個案，當中8宗為輸入個案，部分涉及海員，亦有4人從印度返港。衞生防護中心傳染病處主任張竹君正於疫情記者會交代。

第1524宗：52歲男士，為菲律賓海員，早前經CX906航班返港，轉到輪船工作，今日確診

第1525宗：53歲女子，屬菲律賓外傭，經CX906航班返港

第1528宗：36歲男子，乘搭KA734航班由印度返港

第1529宗：36歲男子，乘搭KA734航班由印度返港

第1530宗：為一名英國空中服務員，早前返港一直未有症狀，於酒店檢疫期間確診

第1554宗：40歲女子，為首次來港的菲傭，經CX906航班返港

另外，亦有一名33歲女子，由印度返港，一直未有症狀，檢疫期間第12日口水樣本檢測確診；而亦有一名32歲男子早前往印度探親，日前乘搭KA734由印度返港。

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記者：陳正怡