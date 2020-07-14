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【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院一名心臟科病人確診　求診時打噴嚏波及一名急症護士需檢疫

社會 17:07 2020/07/14

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瑪嘉烈醫院一名病人，在接受「通波仔」手術後被驗出亦感染新冠病毒。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，公立醫院先後有患者及員工確診，醫管局今(14日)亦稱，瑪嘉烈醫院一名病人，在接受「通波仔」手術後被驗出亦感染新冠病毒。

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醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻解釋，一名心臟科病人昨日確診感染，病歷顯示病人於7月9日入瑪嘉烈醫院心臟科病房，進行心血管造影檢查，當時毋需麻醉或進行高風險程序，患者翌日出院。

他稱，患者7月11日出現上呼吸道症狀，包括咳嗽及流鼻口水，到北葵涌普通科門診求醫，安排作口水檢測；翌日不適加重，到瑪嘉烈醫院急症室求醫，當時有輕微發燒，達37.7度，獲安排急症病房留醫，經檢測後確診。

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他指，追蹤調查發現，7月9日至10日及12日共14人與患者同一病格，列為緊密接觸者，其中6人已出院，已通知衞生防護中心追蹤；餘下8人將獲安排隔離治療。

劉補充，一名急症科病房護士照顧該確診患者期間，患者「打乞痴」時拉低口罩，噴到護士面部，護士有戴口罩，亦列作緊密接觸者，送往檢疫中心監察，經檢測後對新冠病毒呈陰性。

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記者：陳正怡

劉家獻 疫情 瑪嘉烈醫院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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