【新冠肺炎】新增40宗本地感染個案　涉上環聚點坊、彩虹大家樂等

▲ 新增16宗個案涉慈雲山中心翠河餐廳、溫莎餐廳、上環聚點坊點心店等群組。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，當中16宗與早前確診個案相關，包括慈雲山中心翠河餐廳、溫莎餐廳、上環聚點坊點心店等群組；另外亦有一名大家樂職員確診。

第1530宗是一名35歲男士，是早前個案1440的爸爸，沒有病徵，曾到慈雲山中心翠河餐廳用膳；第1532個案是第1430宗的朋友，兩人曾一起打邊爐，所以獲安排進入檢疫中心，其後出現發燒送去醫院確診。

中心另一間溫莎餐廳群組亦再擴大，再多3人確診，包括2名負責廚房煮食的職員（第1567和1569宗），另一名則是72歲侍應（第1534宗）。

另外，本港亦錄得24宗不明源頭個案，包括一名居於彩雲邨長波樓的61歲女士（第1523宗），她在彩虹清水灣道8號匯八坊大家樂工作，其84歲丈夫亦是一個確診個案（第1523宗）。

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記者：陳子謙