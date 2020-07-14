【絕世筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時

▲ 馬來西亞一間名為「Sonno」的床墊公司，正在僱用睡覺專員，只需每天睡滿8小時，連續睡夠100個晚上，即賺逾5千元！

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，導致人心惶惶，而且香港人生活節奏急速，打工仔工作繁忙，回家也未必完全放鬆，長期處於睡眠不足的情況。相信不少打工仔的畢生夢想，就是找到一份「攤喺度都有錢收」的工作，現在機會來了！

近日，馬來西亞一間名為「Sonno」的床墊公司，正於網上社交媒體公開招聘，希望可以僱用睡覺專員（Sleep Executive)。而職位最主要的工作就只有睡覺，藉此研究其睡眠方式和生活習慣，希望從中得到幫助更多的人，改善睡眠質素。

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據Sonno創始人Fabio Miceli表示，他們正在尋找對睡眠充滿熱情的人，而此項工作只需每天睡滿8小時，連續睡夠100個晚上，並將自已的睡眠經驗寫成一份報告提交給公司，就可以獲得3,000元馬來幣令吉（約5,445港元）。

有興趣人士可從即日起至7月31日在公司網頁遞交申請，而工作期則由9月1日至12月10日，總共100日。在這段期間，工作地點就是申請者自己的睡房，而公司將會提供Sonno Lite床墊和枕頭。此外，睡覺專員需要先預載睡眠追蹤應用程式，監測自己的睡眠模式，持續時間和睡眠質素。在整個工作過程，他們每週還需要記錄自己的睡眠狀況，並錄製兩段30秒的影片上傳到公司的社交媒體頁面上，以便清楚記錄專員的的睡眠習慣。

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Sonno Lite床墊是由記憶泡膠和高密度支撐泡膠製成，相當舒適耐用，並考慮到用家的睡眠需求，可有效紓緩壓力，促進肌肉及皮膚的血液循環。Fabio Miceli表示，此計劃歡迎任何人申請參加，只要對睡眠有熱情就可以。在完成100日的測試工作後，除了可得到可觀的報酬外，更可獲贈是次計劃中的Sonno lite床墊和枕頭，繼續擁有良好的睡眠質素，並藉此提升對睡眠健康的關注。

責任編輯：施雯雯