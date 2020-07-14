【飲食優惠】Mira Dining 網店快閃預購低至5折　只需328元食3道意大利菜連任飲紅白酒【附連結】

▲ 現只需於Mira eShop預售Assaggio晚市三道菜套餐，只需328元(原價658元)，還可任飲紅白酒2小時，十分超值。 (餐廳提供)

Mira Dining 全新網上商店 - Mira eShop 將於7月15至25日首推限時快閃優惠，多款美饌套餐等至5折限量預售。美饌套餐可於今年7月27日至10月31日期間預約享用，大家可以最優惠價錢率先預購，並享更多彈性計劃用餐日期。

1. Assaggio 5折晚市三道菜套餐加任飲紅白酒2小時

快閃全包價：328元/位(原價：658元/位)



最新推出的自選三道菜晚餐，五選一的頭盤可選傳統布拉塔芝士、生和牛薄片或新鮮生蠔；主菜則有六款選擇，包括澳洲安格斯牛肩扒、自家製肉醬扁麵或蘑菇意大利肉腸薄餅等；三選一的甜品包括招牌意大利芝士蛋糕，價錢更包括2小時無限添飲指定紅白酒。

▲ Assagio3道菜已經抵食，還有免費2小時任飲紅白餐酒，更抵！(餐廳提供)

2. 銅鑼灣翠亨邨 53折鮑魚珍饈套餐

快閃全包價：720元/位 (兩位起) /(原價：1,358元/位)

▲ 中環翠亨邨都有滋5湯水優惠，上網check 下啦！(餐廳提供)



套餐的焦點絕對是名貴滋補的蠔皇原隻南非吉品廿四頭乾鮑，另外亦可品嚐45年老字號翠亨邨的多款招牌名菜，如懷舊焗釀響螺、黑魚子香芒貴妃蝦球及四川風味酸菜桂魚片等。

3. 尖沙咀翠亨邨 74折米芝蓮推介六道菜四人晚餐

快閃全包價：1,270元(原價：1,708元)



逾45年歷史的翠亨邨，自2013年起，連續8年榮獲香港澳門米芝蓮指南推介！米芝蓮推介六道菜晚市四人餐囊括多道備受米芝蓮食評家推薦的招牌美饌：蜜汁叉燒拼海蜇、黑魚子香芒貴妃蝦球，以及醬燒牛肋排。

撰文：趙景隆

