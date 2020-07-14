【新冠肺炎】再增24宗源頭不明個案創疫情單日新高　涉入境處職員、外傭

▲ 今日40宗本地感染個案，其中24宗屬不明源頭。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（13日）新增48宗本地感染個案，當中涉及24宗不明源頭個案，創疫情爆發以來新高。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增個案有一半無明顯病源，涉及家庭群組，包括居住於牛池灣及慈雲山、兩名入境處總部上班職員，以及深水埗北河街街市檔販和顧客。

個案情況如下：

第1523及1544宗個案：62歲女，在匯八坊大家樂工作，與丈夫（1544宗）居於牛池灣彩雲邨長波樓

第1533宗個案：43歲外傭，平時會到牛池灣街市買菜，同住家人有病徵

第1539宗個字：27歲男子，住慈樂邨

第1540宗個案：56歲男子，在元朗廣場做客戶服務工作

第1541宗個案：78歲男子，做地盤裝修

第1542宗個案：38歲男子，在入境處總部上班

第1543宗個案：83歲女子，居於石蔭東邨，平時常在樓下行逛

第1546宗個案：62歲男子，居於屯門寶田邨，平時會到附近用膳

第1547宗個案：46歲男子，做地盤工作

第1548宗個案：77歲女子，做清潔工作

第1549宗個案：27歲男子，在彩雲邨伴月樓靈實庇護工場上班，8日最後上班，11日發病，署方會向同事派發樣本瓶

第1553宗個案：37歲女子，居於富山邨，從事文職

第1555宗個案：90歲女子，居於慈雲山慈正邨正康樓，平時會到樓下行逛，並於翠河餐廳、薀莎餐廳或麥當勞用膳

第1556、1565、1564及1566宗個案：分別為77歲男、69歲女、50歲女及19歲男，為父母與女兒及男孫同住家庭，無明顯高危風險，但第1556宗個案較早發病，平時會在慈雲山的居所附近行逛

第1557宗個案：70歲女子，為北河街街市檔販

第1558宗個案：66歲男子，居於西貢，多數去新都城海港茶樓飲茶及到北河街街市

第1559宗個案：71歲男子，無特別風險

第1562宗個案：77歲男子，居於慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山行逛、用膳和飲茶

第1568宗個案：72歲女子，其女兒在入境處總部上班，並與第1542宗個案在同一層工作，有病徵可能為初步確診個案

第1570宗個案：71歲女子，在慈雲山街市賣菜

更多疫情資訊：

【新冠肺炎】梁子超：病毒檢測不能阻截傳播 現時「火頭」太多應先減社交活動

【新冠肺炎】茶餐廳地方擠逼空氣不流通 何栢良：應禁止茶餐廳堂食

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒